El patinador estadounidense Ilia Malinin se lleva el oro con el “salto prohibido”

Ilia Malinin, el joven prodigio estadounidense de 21 años se llevó el oro para su país en la modalidad por equipos, superando al japonés Shun Sato al ejecutar una maniobra que había estado prohibida en el patinaje artístico. El apodado “Dios del hielo”, decidió arriesgarlo todo durante su participación e incorporó en su rutina un backflip (mortal hacia atrás).

Aunque no ejecutó un programa perfecto, logró denotar una nota técnica muy alta de 200.3 puntos, lo que consolidó a EU como líder mundial en esta disciplina artística.

La ejecución dejó sorprendidos a los jueces y al público, ya que fue impecable, y Malinin logró aterrizar el salto sobre una sola cuchilla, algo nunca antes visto de forma legal en el escenario olímpico.

Sucedió hoy en los #JuegosOlimpicos2026.



Ese salto es prohibido por su peligrosidad.



Hoy fuimos testigo de su ejecución por parte del estadounidense 🇺🇸 Ilian Malinin en la final por equipos. pic.twitter.com/6EwOVcNlLc — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) February 9, 2026

Cabe recordar que durante casi cinco décadas, el mortal hacia atrás fue un gran tabú del patinaje artístico, la Unión Internacional de Patinaje (ISU), lo vetó poco después de que Terry Kubicka lo realizara en los Juegos de Innsbruck 1976 debido a la extrema peligrosidad para la integridad física del atleta, sin embargo, también señalaron que la prohibición tenía que ver por ser un acto circense que una elegante técnica deportiva. Algunos patinadores fueron penalizados hasta que en 2024 la normativa se actualizó levantando el veto, aunque con la restricción de no otorgar puntos técnicos adicionales.

El tenista servio Novak Djokovic se encontraba presente y quedó impresionado al momento que Malinin ejecutó dicha acrobacia, incluso se paró de su asiento, para ovacionarlo.