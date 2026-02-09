Suscríbete
El patinador estadounidense Ilia Malinin se lleva el oro con el “salto prohibido”

Malinin conquistó el oro en Milán-Cortina 2026 tras ejecutar un backflip, que estuvo prohibido por 50 años

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Ilia Malinin, el joven prodigio estadounidense de 21 años se llevó el oro para su país en la modalidad por equipos, superando al japonés Shun Sato al ejecutar una maniobra que había estado prohibida en el patinaje artístico. El apodado “Dios del hielo”, decidió arriesgarlo todo durante su participación e incorporó en su rutina un backflip (mortal hacia atrás).

Aunque no ejecutó un programa perfecto, logró denotar una nota técnica muy alta de 200.3 puntos, lo que consolidó a EU como líder mundial en esta disciplina artística.

La ejecución dejó sorprendidos a los jueces y al público, ya que fue impecable, y Malinin logró aterrizar el salto sobre una sola cuchilla, algo nunca antes visto de forma legal en el escenario olímpico.

Cabe recordar que durante casi cinco décadas, el mortal hacia atrás fue un gran tabú del patinaje artístico, la Unión Internacional de Patinaje (ISU), lo vetó poco después de que Terry Kubicka lo realizara en los Juegos de Innsbruck 1976 debido a la extrema peligrosidad para la integridad física del atleta, sin embargo, también señalaron que la prohibición tenía que ver por ser un acto circense que una elegante técnica deportiva. Algunos patinadores fueron penalizados hasta que en 2024 la normativa se actualizó levantando el veto, aunque con la restricción de no otorgar puntos técnicos adicionales.

El tenista servio Novak Djokovic se encontraba presente y quedó impresionado al momento que Malinin ejecutó dicha acrobacia, incluso se paró de su asiento, para ovacionarlo.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
