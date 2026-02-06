Suscríbete
Super Bowl 60: fútbol americano, espectáculo y música en una noche histórica

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan nuevamente en el evento deportivo más esperado del año

Febrero 06, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Este domingo 7 de febrero se disputa la edición número 60 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, que tendrá lugar en San Francisco. En esta ocasión, los Seattle Seahawks y los New England Patriots volverán a verse las caras, reviviendo una rivalidad que no es nueva: hace poco más de diez años, en 2015, ambos equipos se enfrentaron en una final que terminó con la victoria de los Patriots. Aquella edición también quedó en la memoria colectiva por su icónico show de medio tiempo, encabezado por Katy Perry.

El encuentro se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, dentro del Área de la Bahía de San Francisco. El partido comenzará a las 17:30 horas, con una transmisión previa desde las 17:00 horas. En México, podrá verse a través de Canal 5 (Televisa), Fox Sports, ESPN, Disney+ y ViX, mientras que en Estados Unidos la transmisión principal estará a cargo de NBC y Peacock.

Aunque el Super Bowl es, ante todo, un evento deportivo, el espectáculo que lo rodea juega un papel fundamental. Para la ceremonia de apertura se presentará la popular banda de los años 90 Green Day, conocida por éxitos como “Wake Me Up When September Ends” y “American Idiot”. Originarios de California, la banda será la encargada de inaugurar la noche y rendir homenaje a los MVPs de la NFL con algunos de sus temas más emblemáticos.

Sin embargo, el momento más esperado por millones de espectadores es el show de medio tiempo, que estará a cargo de Bad Bunny. Aunque existen especulaciones sobre posibles invitados y el repertorio que interpretará, lo cierto es que, al ser uno de los artistas más influyentes de la actualidad, se espera un espectáculo inolvidable. Sus canciones más populares resonarán en todo el estadio de los San Francisco 49ers, mientras Benito hace historia al sumarse a la lista de los pocos artistas latinos que han encabezado uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos.

Camila Torre Forcén
