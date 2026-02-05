“Estoy intentando disfrutarlo”: Bad Bunny habla de su presentación en el Super Bowl

A pocos días de subir al escenario del Super Bowl, Bad Bunny compartió una reflexión honesta sobre lo que significa para él formar parte de uno de los eventos más vistos del mundo. El cantante reveló que incluso le ha costado dormir, no por miedo, sino por la magnitud del momento.

No podía dormir porque estaba pensando en eso, pero quiero pensar que al final son solo 30 minutos haciendo algo que amo, algo que me gusta, y ya está. Estoy intentando disfrutarlo, y sé que me voy a divertir. Bad Bunny.

Más allá del escenario, Bad Bunny dejó claro que lo que vuelve especial esta presentación no es solo él, sino todo lo que lo rodea: su equipo, su familia, sus amigos y la gente que siempre ha creído en su camino. Además, reveló que este es el álbum más importante de su carrera, no solo porque le trajo 3 premios Grammy, sino que lo puso en el foco para presentarse en uno de los escenarios más importantes del mundo.