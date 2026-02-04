Suscríbete
Entretenimiento

El guapo actor Sam Claflin, confiesa su mayor inseguridad: “No me gusta mi cara”

El galán de Hollywood habló con honestidad sobre la dismorfia corporal, la presión de la industria y cómo la opinión pública ha marcado su carrera

Febrero 04, 2026 • 
Tania Franco
Sam Claflin confiesa su mayor inseguridad: “No me gusta mi cara”

Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

El actor británico Sam Claflin, conocido por protagonizar grandes producciones de Hollywood como “Los juegos del hambre” y “Yo antes de ti”, sorprendió al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre una lucha personal que lo ha acompañado durante años: la inseguridad con su propia imagen.

Soy increíblemente inseguro. Acabo de ir a una proyección de una película en la que participé y, justo después, todos —el director, los productores— me preguntaban: “¿Qué te pareció?”. Y yo pensaba: “La odié”. Y es mi cara lo que no me gusta. No me gusto yo.
Sam Claflin.

Sam Claflin confiesa dismorfia corporal

Kevin Mazur/WireImage

Claflin explicó que incluso ha llegado a identificar lo que siente como una forma de dismorfia corporal, un trastorno psicológico en el que una persona percibe defectos en su apariencia física que no existen o son mínimos, pero que para ella se sienten muy reales y angustiantes.

Creo que tengo una especie de dismorfia corporal. [...] estar en la industria en la que estoy —especialmente ahora— hace que todo el mundo tenga la oportunidad de opinar, y eso realmente te afecta.
Sam Caflin.

Más allá de su rostro, el actor confesó que una de sus primeras escenas en Hollywood fue sin playera, y no estaba en el guion. Le avisaron una semana antes y pensó: “Mierda, no he estado entrenando, ¿qué voy a hacer?”. Esa fue su primera presentación ante el mundo. Dice que le afectó muchísimo.

El guapo actor Sam Claflin, confiesa su mayor inseguridad: “No me gusta mi cara”

Su perfil de Instagram, a pesar de contar con millones de seguidores permanece vacía, siendo que el actor confesó que las opiniones públicas de la audiencia, con respecto a su apariencia, le afectan duramente. Una declaración sorprendente, siendo que es uno de los galanes de Hollywood más queridos en los últimos tiempos.

Sam Claflin Los Juegos Del Hambre
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Post Malone habla del vínculo que lo unió a Ozzy Osbourne antes del homenaje en los Grammys
Entretenimiento
Post Malone revela la cercanía que compartió con su familia antes del homenaje a Ozzy Osbourne
Febrero 03, 2026
 · 
Tania Franco
¿Hailey Bieber o Jesús? El tatuaje de Justin Bieber que encendió las redes
Entretenimiento
¿Hailey Bieber o Jesús? El tatuaje de Justin Bieber que encendió las redes
Febrero 03, 2026
 · 
Tania Franco
paulina-rubio-colate-contrademanda.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio contrademanda a Colate por filtrar información de su hijo
Febrero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-lewis-hamilton-romancejpg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron un romántico encuentro
Febrero 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
Entretenimiento
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026
El oscuro pasado del cantante canadiense vuelve a salir a la luz, y su incomodidad en la ceremonia no es casualidad
Febrero 02, 2026
 · 
Tania Franco
michelle-renaud-matias-novoa.jpeg
Entretenimiento
Michelle Renaud y Matías Novoa le dan la bienvenida a su segundo hijo
Los actores compartieron la feliz noticia en sus redes sociales
Febrero 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
Entretenimiento
VIDEO: Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral
La artista no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su nombre y dejó un breve mensaje que encendió la conversación de la noche
Febrero 01, 2026
 · 
Tania Franco
Laura Prepon
Entretenimiento
¡ Laura Prepon y Ben Foster se casaron!
Junio 04, 2018
 · 
Alejandra Morón