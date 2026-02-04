El guapo actor Sam Claflin, confiesa su mayor inseguridad: “No me gusta mi cara”

El actor británico Sam Claflin, conocido por protagonizar grandes producciones de Hollywood como “Los juegos del hambre” y “Yo antes de ti”, sorprendió al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre una lucha personal que lo ha acompañado durante años: la inseguridad con su propia imagen.

Soy increíblemente inseguro. Acabo de ir a una proyección de una película en la que participé y, justo después, todos —el director, los productores— me preguntaban: “¿Qué te pareció?”. Y yo pensaba: “La odié”. Y es mi cara lo que no me gusta. No me gusto yo. Sam Claflin.

Kevin Mazur/WireImage

Claflin explicó que incluso ha llegado a identificar lo que siente como una forma de dismorfia corporal, un trastorno psicológico en el que una persona percibe defectos en su apariencia física que no existen o son mínimos, pero que para ella se sienten muy reales y angustiantes.

Creo que tengo una especie de dismorfia corporal. [...] estar en la industria en la que estoy —especialmente ahora— hace que todo el mundo tenga la oportunidad de opinar, y eso realmente te afecta. Sam Caflin.

Más allá de su rostro, el actor confesó que una de sus primeras escenas en Hollywood fue sin playera, y no estaba en el guion. Le avisaron una semana antes y pensó: “Mierda, no he estado entrenando, ¿qué voy a hacer?”. Esa fue su primera presentación ante el mundo. Dice que le afectó muchísimo.

Su perfil de Instagram, a pesar de contar con millones de seguidores permanece vacía, siendo que el actor confesó que las opiniones públicas de la audiencia, con respecto a su apariencia, le afectan duramente. Una declaración sorprendente, siendo que es uno de los galanes de Hollywood más queridos en los últimos tiempos.