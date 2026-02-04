Suscríbete
Barry Keoghan se transforma en Ringo Starr, te sorprenderá cómo luce

El actor irlandés debutó un corte de pelo icónico de los años 60 en Londres, poniéndose en la piel del legendario baterista mientras se prepara para la ambiciosa serie de películas sobre la banda británica dirigida por Sam Mendes

Febrero 04, 2026 
Vanessa Villalba Alcocer
Barry Keoghan causó revuelo en Londres al aparecer con un peinado que evoca el clásico estilo “moptop” de Ringo Starr, como parte de su preparación para interpretar al famoso baterista de los Beatles en una serie de biopics que serán dirigidas por Sam Mendes.

Keoghan, de 33 años, sorprendió a los asistentes y a la prensa durante la proyección de Crime101, mostrando su cabello notablemente más largo, un primer indicio de la transformación que vivirá para asumir el papel.

El proyecto cinematográfico, titulado The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, consta de cuatro películas independientes, cada una centrada en la vida e historia de un integrante de la banda, que llegarán a las salas de cine en abril de 2028.

Además de Keoghan como Ringo, el reparto principal incluye a Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon, generando gran expectativa entre fans y críticos por esta ambiciosa forma de relatar la historia de la legendaria banda británica.

La preparación de Keoghan va más allá de un simple cambio de imagen: el actor ha estado entrenando intensamente para dominar no sólo los gestos y movimientos de Starr, sino también aspectos de su técnica musical, incluyendo clases de batería para capturar con autenticidad la energía del baterista en escena.

Por su parte, el propio Ringo Starr ha expresado su entusiasmo por el enfoque creativo de Mendes y por la elección de Keoghan para interpretarlo, destacando que la narrativa de cuatro películas permitirá explorar en profundidad tanto las vidas individuales de los Beatles, como la dinámica única que los convirtió en leyenda.

