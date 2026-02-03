Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron un romántico encuentro

De acuerdo con diversos reportes, Kim Kardashian y Lewis Hamilton pasaron juntos el fin de semana en un plan romántico en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Costwols. Ambos ocuparon una habitación en la parte principal del hotel, donde disfrutaron de una cena a la luz de las velas, ocuparon en spa y el acceso privado a la piscina.

Los primeros rumores de un romance entre ellos surgieron en la fiesta de Año Nuevo que Kate Hudson organizó en Aspen, Colorado, donde se dejaron ver muy cercanos.

Una fuente dijo al diario británico “The Sun”, que ambos disfrutaron de una cena romántica además de un masaje en pareja. “Todo parecí muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon todas las instalaciones disponibles. Ella estaba acompañada por dos guardaespaldas y Lewis tenía un guardia de seguridad, pero estos permanecieron en segundo plano”, dijo.

Kim Kardashian llegó el sábado por la tarde a Reino Unido en su jet privado, el cual aterrizó en el aeropuerto de Oxford. Horas más tarde llegó el piloto Lewis Hamilton en un helicóptero que venía de Londres.

El domingo por la mañana, ambos se retiraron, Lewis salió por la puerta principal, mientras que Kim Kardashian eligió una salida más discreta, pero quedó en evidencia por el numeroso equipaje que llevaba grabado con sus iniciales.

Cabe mencionar que Kim y Lewis se conocen desde hace un año. En 2014 fueron captados juntos en una gala en Londres, aunque en aquella ocasión ambos posaron con sus parejas.

Kim se divorció de Kanye West en 2022, tiene cuatro hijos con él, en los últimos años ha sido relacionada con Pete Davidson y el jugador de la NFL Odell Beckham Jr. Lewis tuvo una larga relación con Nicole Scherzinger de 2007 a 2015 y ha sido relacionado sentimentalmente con la modelo Ashley Moore y la cantante Raye.