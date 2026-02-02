Suscríbete
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky

La joya que confirma su relación con Michael Polansky y su nueva etapa personal

Febrero 02, 2026 • 
Tania Franco
Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga con Michael Polansky

Lady Gaga atraviesa uno de los momentos más estables y discretos de su vida personal junto a Michael Polansky, empresario y filántropo con quien mantiene una relación desde hace más de cuatro años. A diferencia de relaciones pasadas, la cantante ha optado por proteger este vínculo del foco mediático, mostrando solo destellos cuidadosamente elegidos de su vida en pareja.

¿Quién es el prometido de Lady Gaga?

Polansky, graduado de Harvard y director del Parker Group, se ha mantenido deliberadamente alejado de la industria del entretenimiento. Su bajo perfil y su enfoque en causas sociales y tecnológicas han sido claves para que Gaga describa esta relación como una de las más sanas y significativas de su vida, marcada por la estabilidad, el respeto y la privacidad.

Así es el lujoso anillo de compromiso de Lady Gaga

El lujoso anillo de compromiso

El compromiso se confirmó públicamente en 2024, y en los GRAMMYs 2026, el anillo de compromiso de Lady Gaga ha captado la atención por su diseño sofisticado y simbólico. La pieza está protagonizada por un diamante ovalado de gran tamaño, montado en una banda de oro blanco y rosa, con un delicado pavé de diamantes y un halo oculto que realza la piedra central.

De acuerdo con expertos en joyería citados por medios internacionales, el valor del anillo podría oscilar entre 500 mil y 2 millones de dólares, dependiendo de la pureza y el quilataje del diamante. Más allá de su valor económico, la joya representa una nueva etapa para Gaga: una vida construida lejos del exceso, con amor, intimidad y elección consciente.

Comunicóloga en Medios Digitales
