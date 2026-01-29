Suscríbete
Moda

Giorgio Armani Privé conquista París con un homenaje a la elegancia atemporal en Fashion Week 2026

Fiel a su ADN, la maison italiana ofreció una colección que celebra la elegancia silenciosa, el lujo depurado y la maestría artesanal que ha definido a la firma por décadas

Enero 29, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
Paris-fashion-week-Giorgio-Armani-2026.jpg

París volvió a rendirse ante la sofisticación absoluta con la presentación de Giorgio Armani Privé durante el París Fashion Week 2026, uno de los desfiles más esperados del calendario de alta costura en donde la pasarela fue un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

La nueva colección apostó por siluetas fluidas, cortes precisos y una paleta cromática dominada por tonos verde jade, negro profundo, marfil y suaves destellos metálicos, sugiriendo serenidad, fuerza y sofisticación. Vestidos de líneas suaves con bordados delicados, trajes sastre reinventados y capas ligeras dieron forma a una narrativa visual que fluye con naturalidad y refinamiento.

Uno de los grandes aciertos del desfile fue el uso de texturas delicadas, aplicaciones brillantes y tejidos vaporosos que se movían con gracia y elegancia sobre la pasarela, confirmando que Armani Privé sigue siendo sinónimo de lujo sin excesos. La colección cerró con un look final de inspiración matrimonial, un vestido de novia que resumió la esencia de la casa: feminidad, precisión y elegancia atemporal.

giorgio-armani-prive-paris-fashion-show-2026.jpg

El desfile reunió a un selecto grupo de personalidades del cine, la moda y la cultura internacional en el Palazzo Armani en París. Entre los asistentes destacaron Kate Hudson, Michelle Pfeiffer y Elizabeth Debicki, así como otros editores de moda y líderes de opinión que reafirmaron el estatus global de Armani Privé dentro del mundo de la alta costura.

En un entorno donde la moda se reinventa constantemente, Giorgio Armani Privé reafirma su lugar apostando por una visión clara: lujo discreto, líneas impecables y una feminidad poderosa que no necesita excesos.

Con esta colección, la casa italiana demuestra que la elegancia auténtica no pasa de moda y que París sigue siendo el escenario ideal para celebrar la alta costura en su forma más pura.

Vanessa Villalba Alcocer
