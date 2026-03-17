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Por qué el look de Sarah Pidgeon en el after party de los Oscar está dando de qué hablar

La actriz protagonista de Love Story, eligió un diseño a medida de Calvin Klein Collection para rendir homenaje al legado icónico del estilo minimalista de los años noventa

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty Images

Sarah Pidgeon deslumbró con un look que fusiona minimalismo y glamour en el after party de los Premios Oscar 2026. Su look estuvo compuesto por un vestido largo y ceñido al cuerpo, estaba adornado con lentejuelas y cristales en un tono plateado luminoso, y se sostenía con finas tiras.

Su look fue complementado con un clutch metálico inspirado en el emblemático frasco del perfume CK One de Calvin Klein, un detalle sutil pero significativo que reforzó la conexión entre su look y la herencia del minimalismo noventero. Además, su cabello lacio y rubio con raya al centro completó la imagen, aportándole un toque de frescura y modernidad.

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Getty

Con este look rindió homenaje al estilo icónico de Carolyn Bessette-Kennedy, quien fue un ícono de moda en los años 90 por su estética minimalista, siluetas limpias y vestidos slip de Calvin Klein.

La atención sobre Pidgeon se ha visto impulsada por su papel en Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette, serie que ha generado amplio debate mediático, llevando el interés hacia su presencia en eventos de moda y alfombras rojas.

Premios Oscar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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