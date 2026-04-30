Lo que tienes que saber de la Met Gala 2026

Considerado el evento más importante de la moda a nivel mundial, su objetivo principal es recaudar fondos para el Costume Institute, reuniendo a cerca de 600 invitados entre celebridades, diseñadores y figuras influyentes de distintas industrias.

La edición 2026 girará en torno al tema “Costume Art”, acompañado del código de vestimenta “Fashion is Art”. Esta propuesta busca explorar la relación entre el cuerpo y la moda como una forma de expresión artística, invitando a los asistentes a concebir sus atuendos como auténticas obras de arte vivas, con una fuerte carga conceptual y referencias históricas.

Entre los anfitriones confirmados destacan figuras de alto perfil como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quien continúa como principal organizadora del evento. Además, nombres como Bad Bunny, Zendaya, Kim Kardashian y Rosalía, figuran entre los invitados esperados.

Además de la alfombra roja, la gala marca la inauguración oficial de la exposición anual del instituto, la cual estará abierta al público durante varios meses y analizará cómo la moda ha sido utilizada como forma de representación artística del cuerpo a lo largo de la historia.