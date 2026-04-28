Taylor Swift desata furor con un bolso Dior que cuesta más de 160 mil pesos

Taylor Swift volvió a convertir un accesorio en tema de conversación. Esta vez fue el mini Lady Dior Buttercup, el bolso amarillo que llevó recientemente en Nueva York y que desató furor por su color vibrante, su delicado bordado floral tridimensional y, por supuesto, su precio.

Dior

La historia detrás del lujo

Reinterpretado por Jonathan Anderson para Dior, el mini Lady Dior Buttercup reimagina el icónico bolso con un motivo floral tridimensional inspirado en el legado de la maison. Confeccionado en piel de cordero y fabricado en Italia, incorpora charms D.I.O.R. en metal dorado, un charm Buttercup en piel, un detalle de abeja y una bandolera ajustable. Taylor decidió quitarla para darle un aire más juvenil y casual al bolso.

XNY/Star Max/GC Images

La pieza, de acuerdo con Dior, tiene un valor de 9,500 dólares, es decir, alrededor de 160 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. El accesorio destacó dentro de un look romántico de verano y no tardó en convertirse en uno de los objetos más comentados entre fans de la moda y seguidores de Taylor. Una vez más, la estrella demuestra que cualquier pieza que toca puede transformarse en tendencia.