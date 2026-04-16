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TANE: Diez años de historia y excelencia en el Longines Global Champions Tour México

El legado de TANE ha estado intrínsecamente vinculado con la maestría artesanal y una calidad insuperable

Abril 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Esta reputación, construida a lo largo de 80 años, es la razón por la cual la casa ha sido comisionada durante más de tres décadas para crear los trofeos de los encuentros deportivos más destacados de México y el mundo. En cada obra, la firma fusiona el diseño contemporáneo con técnicas ancestrales, convirtiendo cada premio en un símbolo de arte y de cultura mexicana.

Para conmemorar diez años de excelencia en el deporte y en la orfebrería, TANE reafirma su papel como creador del trofeo oficial del Longines Global Champions Tour México, edición 2026. Una vez más, la casa de lujo mexicana se une al certamen ecuestre de mayor relevancia global para dar vida a una obra que enaltece la importancia de esta disciplina.

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El campeón del torneo levantará una auténtica joya de la orfebrería. Elaborado meticulosamente a mano en plata .925 y mármol negro mexicano, este trofeo representa un emblema de orgullo que celebra la victoria en su máxima expresión.

El proceso de creación involucró el talento de entre 12 y 15 maestros orfebres. Lamaisonse inspira en las representaciones del caballo dentro del arte griego, proyectándolo como un semidiós. Con un peso superior a los seis kilos, de los cuales dos corresponden a plata pura, la obra integra técnicas de fundición,tour à repousser, pulido y grabado.

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Su diseño utiliza como elemento central el círculo, símbolo de la perfección absoluta, mientras que las formas concéntricas representan la evolución, la disciplina y la armonía,adornadas con los colores de la bandera nacional en un gesto de identidad y espíritu mexicano. Asimismo, las líneas exteriores de la copa rinden un homenaje a los desafíos y obstáculos que definen el circuito que los jinetes deben superar.

Cada elemento visual de la copa es un homenaje a la conexión simbiótica entre el jinete y su caballo: un vínculo sagrado de trabajo en equipo que permite superar cualquier reto con una ejecución impecable.

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Tane
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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