Isak Andic, fundador de la reconocida firma de moda Mango, falleció el pasado 14 de diciembre de 2024 a los 71 años, luego de caer por un precipicio de más de 100 metros, mientras practicaba senderismo en la montaña de Montserrat en Barcelona junto a su hijo Jonathan Andic.

A más de un año de la muerte de Isak, su hijo Jonathan ha sido señalado como presunto responsable del fallecimiento, y ante las acusaciones, anunció mediante un comunicado su retiro temporal de Mango para demostrar su inocencia.

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Las acusaciones en contra de Jonathan Andic

El hijo mayor del fundador de Mango, fue detenido el pasado 19 de mayo por acusaciones que los señalan como el responsable de la muerte de su padre, tras comparecer ante el juez, quedó en libertad después de pagar una fianza de 1.16 millones de dólares.

Sin embargo, el juez del caso le impuso medidas cautelares, además de retirar su pasaporte, pues tiene prohibido salir del país, además de comparecer semanalmente en el juzgado mientras se desarrolla la investigación.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, reacciona tras ser señalado por la muerte de su padre Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Jonathan Andic rompe el silencio tras ser acusado por la muerte de su padre, Isak Andic

A través de una carta, Jonathan anunció su retiro temporal de sus funciones en Mango, para centrarse por completo en su juicio y poder demostrar su inocencia.

“La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía”, escribió.

El empresario aseguró que tomó la decisión “desde la responsabilidad” y explicó que, aunque se alejará temporalmente de Mango, seguirá involucrado en otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

Andic sostiene que afronta esta etapa “con tristeza”, aunque convencido de que es “lo mejor para la compañía” y para él mismo.

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Jonathan Andic se declara inocente de la muerte de su padre

Jonathan también defendió su inocencia y aseguró que ha vivido esta situación con “dolor, impotencia y frustración”, y denunció que existe una narrativa de presunta culpabilidad que, según afirma, no corresponde a la realidad.

El empresario también recordó la muerte de su padre, Isak Andic, como un episodio profundamente doloroso para su familia y lamentó enfrentar acusaciones que considera injustas e infundadas.

“Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”, escribió.

También mencionó que, como ocurre “en tantas familias”, también atravesaron “momentos difíciles y complejos”, aunque asegura que fueron superados “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”.