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Karol G vive un inesperado momento en los AMAs 2026 puso a la sala de pie

Mientras la cantante colombiana recibió el premio a la Excelencia Artística Internacional de manos de John Legend, fue sorprendida en vivo con una noticia inesperada que recibió una ovación.

Mayo 26, 2026 • 
Tania Franco
Karol G vive un inesperado momento en los AMAs 2026 puso a la sala de pie

Rich Polk/Dick Clark Productions via Getty Images

Karol G protagoniza uno de los momentos más emotivos y sorprendentes de los American Music Awards 2026. La cantante colombiana sube al escenario para recibir el premio a la Excelencia Artística Internacional de manos de John Legend, quien la reconoce por el impacto global de su música y trayectoria.

Visiblemente conmovida, “La Bichota” agradece a Dios y habla sobre el propósito que encontró a través de la música. “Esta carrera me ha dado lo más importante de mi vida: propósito”, expresa frente a una audiencia completamente atenta a sus palabras.

Karol G vive un inesperado momento en los AMAs 2026 puso a la sala de pie

Gilbert Flores/Dick Clark Productions via Getty Images

Sin embargo, el momento no termina ahí. Justo cuando Karol G está por abandonar el escenario, John Legend la detiene para darle una noticia inesperada: además del reconocimiento honorífico, también gana el AMA a Mejor Álbum Latino.

Okay, Karol, antes de que te vayas, tenemos una pequeña sorpresa extra para ti… también acabas de ganar el premio a Mejor Álbum Latino.
John Legend

Provocando un grito espontáneo de emoción de ella y que toda la sala se ponga de pie entre aplausos y ovaciones. La reacción de Karol G rápidamente se vuelve uno de los momentos más comentados de la ceremonia, consolidando una noche histórica para la artista colombiana, quien además había ofrecido una presentación musical horas antes durante la gala.

karol g
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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