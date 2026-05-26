Sale a la luz la razón por la que algunos invitados rechazarían asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se perfila como uno de los eventos más esperados del año entre sus fans, la pareja planea dar el “sí, acepto” el próximo 3 de julio en la ciudad de Nueva York, aunque la celebración ya estaría rodeada de cierta polémica.

Y es que de acuerdo con medios internacionales, algunos de los invitados a la gran celebración se estarían quejando por ciertas restricciones impuestas por Taylor y Travis para su gran día, una medida que les genera cierta incomodidad.

Te podría interesar: ¿Taylor Swift tendrá prohibido cantar sobre Travis Kelce? El prenupcial que podría cambiar su música

La restricción de Taylor Swift y Travis Kelce para su boda que incomoda a sus invitados

De acuerdo con el Daily Mail, algunas personas que ya recibieron la esperada invitación a la boda de Taylor y Travis habrían expresado su molestia por una estricta restricción incluida en el evento, al punto de que algunos invitados incluso estarían considerando no asistir a la ceremonia.

“Mi invitación no me permitió llevar acompañante. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir sola? Eso es incómodo. Creo que no voy a asistir porque no quiero ir sola y no estoy segura de conocer a muchas personas ahí. Lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid”, declaró uno de los invitados al medio.

La fuente también señaló que algunos invitados sí podrán asistir con acompañante, algo que considera injusto. Como ejemplo, mencionó que Selena Gomez acudirá junto a su esposo, Benny Blanco, mientras que a ella no le permitieron llevar pareja por estar soltera.

“Entiendo que el lugar probablemente solo pueda permitir cierta cantidad de personas, pero no es la mejor sensación”, agregó la fuente, quien también comentó que se trata de “la boda del año”.

La restricción de Taylor Swift y Travis Kelce para su boda que incomoda a sus invitados Getty Images

¿Por qué los invitados de Taylor Swift y Travis Kelce desconocen el lugar de la boda?

Otro detalle que ha generado interés es que la ubicación de la ceremonia todavía se mantiene en secreto, la misma fuente ha señalado que los invitados conocerán el lugar exacto hasta la mañana del 3 de julio, una medida tomada por motivos de seguridad y privacidad.

“Entiendo eso también. Ella no quiere que todos sepan dónde se va a casar hasta el último momento por razones de seguridad”, explicó.

También trascendió que entre los invitados existe especulación sobre el posible lugar elegido para la boda, y uno de los nombres que más suena es el histórico Waldorf Astoria New York, en Manhattan.

El emblemático hotel ha sido escenario de importantes acontecimientos protagonizados por celebridades y figuras públicas, como la luna de miel de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy en 1953, así como el anuncio de compromiso entre Grace Kelly y el príncipe Rainiero III en 1956.