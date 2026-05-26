Las mejores etiquetas de Ribera del Duero para brindar en tus reuniones

La primavera ya corre en todo su esplendor, lo que da pie a que los planes con amigos y familia se armen muy fácilmente. Y claro, con el calorcito y el buen tiempo, las sobremesas se alargan sin culpa, además de que los fines de semana prácticamente empiezan desde el jueves.

A eso, hay que sumarle un termómetro subiendo por la emoción que empieza a sentirse en el aire por la cercanía de la Copa Mundial 2026, que tendrá a nuestro país como uno de sus epicentros. Sin duda esta es una época en la que las agendas empiezan felizmente a llenarse.

Para acompañar estas reuniones y motivos de celebración, hay dos etiquetas de la Bodega Española Pagos del Rey, que nos parecen un gran acierto para poner en el centro de la mesa, porque capturan la esencia de la Denominación de Origen Ribera del Duero: Altos de Tamaron Tempranillo y Altos de Tamaron Crianza.

Altos de Tamarón Tempranillo

Si la reunión es casual, alrededor de una brasa o una mesa llena de platos al centro para compartir, el Altos de Tamarón Tempranillo es la elección infalible. Es un vino que se siente joven, vibrante y muy actual.

La experiencia: Al servirlo, su color rojo cereza con destellos violáceos ya nos dejan ver su frescura. En nariz, es como una explosión de moras maduras con ese toque elegante de regaliz que invita a seguir descubriéndolo.

A la mesa: Es el compañero ideal para unas carnes a la plancha, un arroz o incluso una pasta al pesto mientras se comentan los platillos frescos de la temporada.

Un dato para presumir: No es casualidad que nos guste tanto, pues este vino se llevó el Oro en Vinespaña 2025.

Altos de Tamarón Crianza

Cuando la celebración sube de tono y las conversaciones se vuelven más profundas, de esas que se extienden por horas, necesitamos un vino con mayor estructura y complejidad. El Altos de Tamarón Crianza juega, sencillamente, en otra liga.

La experiencia: Elaborado con uvas seleccionadas de viñedos de 20 años, este vino pasa 14 meses en barrica de roble americano. El resultado es un perfil con notas de frutos negros, cacao y un toque de tabaco que lo hace envolvente y muy elegante.

A la mesa: Es el maridaje perfecto para platos de caza y preparaciones complejas que requieren un vino con personalidad y un postgusto largo.

Reconocimiento global: su calidad está respaldada por dos medallas de ORO en Challenge International du Vin 2025 y en los Sakura Awards, confirmando su estatus internacional.

Ya sea que prefieras la frescura del Tempranillo o la estructura del Crianza Altos de Tamarón, lo importante es el motivo. Entre tantos pendientes y un mundo que corre más rápido, detenerse a descorchar una botella, observar su color y brindar “Por las cosas que valen”, es el lujo más genuino que podemos darnos.