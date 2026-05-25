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Shakira sorprende al hablar con cariño de Piqué: “Siempre le estaré agradecida”

A pesar de la mediática ruptura, Shakira habló con cariño sobre Piqué y reconoció su importante papel en su vida, especialmente en su faceta como madre.

Mayo 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Shakira sorprende al hablar con cariño de Piqué: “Siempre le estaré agradecida”

Shakira sorprende al hablar con cariño de Piqué: “Siempre le estaré agradecida”

Getty Images

Shakira protagonizó una de las separaciones más mediáticas cuando terminó su relación con Gerard Piqué, lo que dejó una serie de canciones con polémicas indirectas al futbolista y su relación con Clara Chía.

Es por eso que sus recientes declaraciones sobre Piqué están dando de mucho de qué hablar, pues por primera vez, la cantante deja de lado el pasado y habla con cariño de su ex, a quien ha agradecido el papel que ha jugado en su vida y su faceta como madre.

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El dolor que enfrentó Shakira con la separación de Gerard Piqué

Durante una entrevista con el Sunday Times, Shakira recordó cómo vivió su divorcio de Piqué, asegurando que fue uno de los momentos más oscuros de su vida, pues vivió la disolución de su familia, mientras su padre se encontraba gravemente enfermo.

Estaba cuidando de mi padre tras una caída grave”, explica. “Romper una relación de más de una década mientras sostienes a tu familia es un cóctel que te deja sin aire. He pasado por mucho dolor”.

Sin embargo, la cantante asegura que esta experiencia le ha dejado un maravilloso aprendizaje.

Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es verdad”, afirma. “A veces es a través de las dificultades y del dolor como descubrimos lo fuertes que podemos ser”.

Shakira habla con cariño de Gerard Piqué

Finalmente, la cantante asegura que actualmente su relación con Piqué está llena de respeto y mucho agradecimiento, pues es parte importante de su vida, pues gracias a él pudo experimentar su mejor versión, la de mamá.

Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, declaró la artista colombiana.

Finalmente reconoció que las experiencias más difíciles de su vida terminaron convirtiéndose en grandes lecciones: “El sufrimiento a veces te hace mejor persona, te hace valorar a tus amigos y el apoyo”, agregó. “La vida a veces puede ser una mierda, pero también es hermosa y está hecha de luces y sombras”.

Shakira no piensa en el amor

Por otra parte, Shakira confesó que actualmente está enfocada por completo en sus hijos y en su carrera profesional, por lo que no tiene interés en comenzar una nueva relación sentimental.

Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, declaró la artista colombiana en la entrevista.

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