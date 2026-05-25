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¿Cuánto cuestan los boletos de Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después?

El musical inspirado en las canciones de Mecano regresa con un nuevo formato inspirado en la nostalgia a CDMX y estos son los precios oficiales de las 14 únicas funciones.

Mayo 25, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuánto cuestan los boletos de Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después?

Foto: @alexgouboy

La nostalgia por uno de los musicales más icónicos en español está de vuelta. Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después llegará al Centro Cultural Teatro I de la Ciudad de México con una edición especial que celebra las dos décadas del fenómeno teatral inspirado en la música de Mecano. A diferencia de la producción original, este nuevo montaje no será exactamente la misma obra, sino una reinterpretación que busca revivir la esencia emocional, visual y musical que marcó a toda una generación.

¿Cuánto cuestan los boletos de Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después?

Instagram: Alan Estrada.

Esto costará su regreso

Ahora, Ticketmaster ya reveló los precios oficiales de preventa para las funciones en CDMX y los costos van desde 1,860 pesos hasta casi 4,216 pesos por boleto, dependiendo de la zona seleccionada. Con los boletos ya a la venta.

  • VIP Oro — $3,968 MXN
  • VIP — $3,720 MXN
  • Orquesta — $3,472 MXN
  • Preferente 1 — $3,224 MXN
  • Preferente 2 — $2,976 MXN
  • Mezzanine 1 — $2,480 MXN
  • Mezzanine 2 — $2,232 MXN
  • Mezzanine 3 — $1,860 MXN
¿Cuánto cuestan los boletos de Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después?

Ticketmaster

La nueva producción ha generado expectativa entre quienes vivieron el fenómeno original en los años 2000 y nuevas generaciones que crecieron escuchando la música de Mecano. Además, el regreso promete una puesta en escena renovada que mezcla nostalgia con una visión más actual del clásico musical.

Alan Estrada Fernanda Castillo Luis Gerardo Mendez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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