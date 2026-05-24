Pedro Pascal revela cuál habría sido su profesión si no hubiera triunfado en Hollywood

Antes de convertirse en una de las estrellas más queridas de Hollywood, Pedro Pascal imaginó una vida muy distinta lejos de los sets de filmación. Durante una reciente entrevista con BuzzFeed, el protagonista de The Last of Us confesó que, si no hubiera logrado consolidarse como actor, probablemente habría intentado dedicarse a la enseñanza o incluso estudiar enfermería.

Creo que me gustaría enseñar. Pensé en entrar a una escuela de enfermería, pero solo fue porque no podía conseguir trabajo como actor y no creía ser lo suficientemente inteligente para estudiar medicina. Pedro Pascal

Amy Sussman/Getty Images

Pascal explicó que hubo una etapa complicada en su carrera donde no conseguía trabajo como actor y comenzó a considerar otras opciones profesionales. Pedro también admitió que veía complicado regresar a estudiar desde cero para completar todos los requisitos necesarios para una carrera en medicina. Aun así, dejó claro que la actuación siempre fue su verdadera vocación.

Cuando le preguntaron qué le gustaría enseñar, su respuesta fue inmediata: “Actuación”.

La confesión rápidamente llamó la atención de sus fans, quienes destacaron la honestidad y humildad del actor, especialmente considerando el enorme éxito que vive actualmente con proyectos como The Last of Us y The Mandalorian.