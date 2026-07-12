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De qué trata “La Odisea y dónde ver la nueva película de Christopher Nolan

Está a punto de llegar a las salas de cine y ya es considerada uno de los estrenos cinematográficos más importantes del año

Julio 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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“La Odisea” está inspirada en el poema épico de Homero, la cinta promete una combinación de acción, aventura, drama y mitología con el característico estilo visual del cineasta británico.

¿De qué trata La Odisea?

La película es una adaptación de la historia de Odiseo (Ulises), rey de ítaca, quien emprende un peligroso viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Durante la travesía enfrenta numerosos desafíos, desde monstruos y criaturas mitológicas hasta la intervención de dioses que buscan impedir su regreso.

Mientras tanto, en ítaca, su esposa Penélope resiste la presión de varios pretendientes que creen muerto al rey y buscan quedarse con el trono. El relato sigue tanto la lucha de Odiseo por volver con su familia como la resistencia de Penélope y el crecimiento de su hijo Telémaco.

El cast reúne a estrellas de primer nivel: Matt Dammon como Odiseo, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattison, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y John Leguizamo.

La película se estrena el 17 de julio a nivel internacional. Tiene una duración aproximada de 173 minutos, es decir 2 horas 53 minutos. Es la segunda cinta más larga de la carrera de Nolan, solo por detrás de Oppenheimer. La producción fue filmada en diversas locaciones internacionales para recrear el universo de la mitología griega.

La Odisea
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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