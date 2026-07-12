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Los rituales que las grandes estrellas del futbol realizan antes de salir a la cancha para atraer la victoria

Descubre los rituales y supersticiones más curiosos de futbolistas, entrenadores y selecciones para atraer la fortuna en la cancha.

Julio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los rituales que las grandes estrellas del futbol que realizan antes de salir a la cancha

Los rituales que las grandes estrellas del futbol que realizan antes de salir a la cancha

Getty Images

Más allá de la preparación, el talento y la estrategia, el futbol está lleno de creencias y supersticiones que han acompañado a jugadores, entrenadores y hasta directivos que recurren a la fe antes de salir a la cancha para atraer la buena suerte y la victoria frente al rival.

Algunos de los futbolistas más populares del momento han llamado la atención por los rituales y cábalas personales que realizan antes de salir a la cancha, estas prácticas, que forman parte de su rutina previa a cada partido, les ayudan a concentrarse y a atraer la buena suerte.

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Los rituales que las grandes estrellas del futbol que realizan antes de salir a la cancha

Aunque no garantizan un resultado favorable, estos rituales o cábalas les ayudan a encontrar concentración, confianza y calma antes del inicio del partido.

Lionel Messi

Uno de los casos más conocidos es el de Lionel Messi, el argentino suele persignarse al entrar al campo y mirar al cielo después de marcar un gol, una señal que muchos interpretan como un gesto de agradecimiento y conexión espiritual.

Cristiano Ronaldo

El astro protugues también ha mantenido un ritual muy visible, antes del saque inicial, acostumbra realizar un pequeño salto y caer con las piernas separadas, una acción que forma parte de su preparación física y mental para afrontar el partido con intensidad.

Kylian Mbappé

El jugador francés ha sido visto realizando ejercicios de respiración y movimientos de activación antes de ingresar al terreno de juego, como una forma de preparar el cuerpo y la mente para responder con rapidez desde los primeros minutos.

El ritual de la Selección de Francia en el Mundial 1998

Durante el Mundial de 1998, la selección de Francia adoptó rituales que se volvieron emblemáticos de su camino al título. Antes de cada partido, Laurent Blanc besaba la cabeza del portero Fabien Barthez como gesto de buena suerte, mientras que el equipo escuchaba I Will Survive, de Gloria Gaynor, en el vestidor, y ambas tradiciones se integraron al espíritu de aquella generación campeona.

Los caramelos de Argentina

Durante la Copa América 2021, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes llamaron la atención por una peculiar cábala: comer exactamente 14 caramelos de distintos colores mientras recorrían el campo antes de cada partido.

La costumbre se convirtió en una tradición dentro de la selección argentina y fue interpretada por muchos aficionados como un símbolo de buena suerte durante la campaña que terminó con el título para la Albiceleste.

¿Por qué los jugadores hacen rituales y cábalas antes de cada partido importante?

Especialistas en psicología deportiva explican que los rituales pueden ofrecer una sensación de control en un entorno lleno de incertidumbre. Repetir una acción conocida antes de competir ayuda a reducir el estrés y a entrar en un estado mental de mayor concentración.

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