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Jarell Quansah, el futbolista inglés recibe dos partidos de suspensión tras expulsión ante México

La selección de Inglaterra sufrió una baja sensible de cara a los cuartos de final del Mundial 2026

Julio 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La FIFA confirmó que el defensa Jarell Quansah fue sancionado con dos partidos de suspensión tras la tarjeta roja directa que recibió durante el encuentro de octavos de final frente a México.

El zaguero inglés fue expulsado después de que el VAR revisara una fuerte entrada sobre el mexicano Jesús Gallardo, determinando que la acción constituía juego brusco grave. Como consecuencia, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió ampliar el castigo a dos encuentros, más allá de la suspensión automática de un partido.

La sanción dejará fuera a Quansah del compromiso de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, programado para el sábado 11 de julio, un encuentro clave en la lucha por un boleto a las semifinales del Mundial 2026.

Además, si el conjunto dirigido por Thomas Tuchel logra superar a Noruega, el defensor también se perdería una eventual semifinal, por lo que únicamente podría reaparecer en la final en caso de que Inglaterra alcance esa instancia.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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