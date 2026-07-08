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El Abierto de Tenis de los Cabos celebrará sus 10 años con tenistas de primer nivel

El campeón defensor Denis Shapovalov está de vuelta, junto a Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Grigor Dimitrov, Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo y Karen Kachanov, entre otros.

Julio 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Los Cabos está listo para celebrar el 10° aniversario de un torneo que llegó a complementar un destino único en el país. Este 2026, la sede vuelve a brillar con la presencia de tenistas destacados del ATP Tour como el checo Jiri Lehecka, No. 14 del PIF ATP Rankings, el italiano Luciano Darderi (No. 16), el argentino Francisco Cerúndolo (No. 21), Karen Khachanov (No. 22), el británico Cameron Norrie (No. 29) y el canadiense Denis Shapovalov (No. 41 y campeón vigente).

Además el torneo recibe nuevamente a través de wild card al búlgaro de 35 años, Grigor Dimitrov, quien debutó en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo en 2019.

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También los mexicanos Rodrigo Pacheco y Santiago González están listos para ser parte del festejo de una década. Jugarán juntos dobles, mientras que Pacheco, de 21 años, también recibió invitación para el main draw de singles, junto a la promesa francesa de 17 años, Moise Kouame, quien tuvo una participación sorprendente hasta tercera ronda en Roland Garros.

De 12,300 asistentes y 38 medios acreditados, a más de 35,000 y 67 medios en 10 años. Para celebrar el crecimiento y tan especial edición en Los Cabos, se tienen preparadas diversas sorpresas para todos aquellos que forman parte del torneo que se lleva a cabo entre el 25 de julio y el 1 de agosto.

Fuera de Set

Es el calendario que engloba todas las actividades que habrá en la renovada área comercial que expande su oferta gastronómica. En el marco de su apertura en Los Cabos, el concepto Criollo, del reconocido chef mexicano Enrique Olvera, deleitará con sus creaciones a los asistentes.

Las actividades inician con el Kids Nite el primer día de qualy, se estrena el Wellness Day, además de shows especiales de música como Rosalia de Cuba, 80s & 90s Night y Karaoke Night. Las fiestas oficiales no pueden faltar, con la tradicional fiesta de blanco antes del inicio del torneo en Toro Latin Kitchen. Mientras que Soho House y Bar Marte se suman a la fiesta de clausura del torneo al inaugurar sucursales en Los Cabos.

Mextenis Talks! es una vez más parte de la agenda, ya que durante tres jornadas continúan las charlas exclusivas con los mejores invitados, entre ellos los protagonistas del podcast sensación Nothing Major. De jueves a sábado John Isner (campeón en Los Cabos en dobles 2021), Sam Querrey (campeón en singles 2017), además del también estadounidense Steve Johnson, nos acompañan en la celebración.

Una imagen que nos representa

La cuenta regresiva inicia con la develación, por primera ocasión, de un póster oficial que resume la esencia de lo que significa la llegada del tenis a una sede como Los Cabos.

Bajo los colores del ATP 250 e inspirado en la geografía única de Baja California Sur, el cartel evoca el encuentro entre desierto y mar a través de formas geométricas que plasman una escenografía marcada por sus muros de tierra compactada y elementos emblemáticos de la región, como el Arco, la vegetación nativa y las ballenas que cada año visitan el Mar de Cortés.

Las artistas mexicanas, Euri y Arantxa, de un taller como Fervor enfocado en la sensibilidad estética, tomaron como referencia para la composición del cartel el lenguaje del pintor y escultor guatemalteco Carlos Mérida (1891-1985).

Más que representar un partido de tenis, la obra busca transmitir el espíritu de Los Cabos como un lugar donde deporte, naturaleza, arte y arquitectura conviven en armonía, bajo un cielo que también puede leerse como una pelota de tenis.

“La imaginé como una pieza de colección y un homenaje visual a uno de los escenarios más singulares del tenis internacional” comentó Euri Lorenzo.

Otras noticias

Además el Cabo Sports Complex (CSC) pasa de cinco a seis canchas al estrenar una que se convertirá en la cancha 1 con gradas para 250 aficionados, una instalación que la ATP y los jugadores solicitaron. Cabe destacar que la qualy ofrece entradas gratis para todas las familias el sábado 25 y domingo 26 de julio, días en los que celebrarán el Kids Nite y Family Day, respectivamente.

Abierto de Tenis Los Cabos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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