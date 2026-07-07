¿Por qué Gilberto Mora no puede fichar con un club europeo? La regla de la FIFA que se lo impide

Gilberto Mora fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, su extraordinario desempeño en el torneo le permitió darse a conocer a nivel internacional y sorprender a aficionados y clubes de otros países.

A sus 17 años, “Morita” rompió récords al convertirse en el jugador más joven del Mundial 2026 y en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo, y su irrupción en el torneo elevó su cotización y lo puso en el radar de varios gigantes del futbol europeo.

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¿Qué clubes europeos buscan fichar a Gilberto Mora?

Diversos reportes señalan que varios clubes europeos siguieron de cerca a Gilberto Mora durante el Mundial 2026 y estarían interesados en ficharlo este verano, incluidos algunos de los equipos más importantes de Europa y de la Premier League.

Algunos de los clubes que ya han mostrado interés en Gilberto son: Liverpool, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona y Manchester United.

Rafaela Pimenta, representante de Gilberto, será una pieza clave en una eventual negociación con Europa, y anteriormente ha señalado que espera concretar el traspaso del mexicano por una cifra de al menos 30 millones de euros.

La regla de la FIFA podrían retrasar el saltó de Gilberto Mora al futbol europeo

Con 17 años, Gilberto Mora deberá esperar a cumplir la mayoría de edad, el próximo 14 de octubre, para poder jugar en el extranjero, tal como lo establece el reglamento de transferencias de la FIFA.

Aunque la normativa de la FIFA le impide jugar en el extranjero antes de cumplir 18 años, Gilberto Mora sí puede negociar y firmar con un club europeo desde ahora para incorporarse una vez alcance la mayoría de edad.

Si logra concretar alguna oferta, el club que lo compre tendría que esperar hasta el mercado invernal para incorporarlo, una vez que cumpla 18 años, mientras tanto, el mexicano seguiría jugando con Xolos de Tijuana durante al menos un semestre más.

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