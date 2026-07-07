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Georgina Rodríguez sorprende a Antonela Roccuzzo con un regalo en pleno Mundial 2026

En medio de la emoción que se vive por el Mundial, un gesto fuera de las canchas llamó la atención

Julio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Georgina Rodrígez, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo, envió un exclusivo regalo a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien no tardó en agradecer públicamente el detalle a través de sus redes sociales.

El intercambio ocurrió mientras Portugal y Argentina disputan la fase de eliminación directa del Mundial, demostrando que la histórica rivalidad futbolística entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no impide que sus familias mantengan una relación cordial.

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El obsequio consistió en un kit de bienvenida de Mimoa, la nueva marca de ropa deportiva y loungewear lanzada recientemente por Georgina Rodríguez. Dentro de la caja se encontraban diversos artículos de la colección inaugural entre ellos: un conjunto deportivo negro, una esterilla para joya, una botella reutilizable color rosa y una bolsa de tela tote bag con el logotipo de la marca.

Antonela compartió el regalo en una historia de Instagram y dedicó unas palabras a la empresaria española.

“Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la esposa del argentino.

Georgina Rodríguez Antonela Roccuzzo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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