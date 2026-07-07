Georgina Rodríguez sorprende a Antonela Roccuzzo con un regalo en pleno Mundial 2026

Georgina Rodrígez, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo, envió un exclusivo regalo a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien no tardó en agradecer públicamente el detalle a través de sus redes sociales.

El intercambio ocurrió mientras Portugal y Argentina disputan la fase de eliminación directa del Mundial, demostrando que la histórica rivalidad futbolística entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no impide que sus familias mantengan una relación cordial.

El obsequio consistió en un kit de bienvenida de Mimoa, la nueva marca de ropa deportiva y loungewear lanzada recientemente por Georgina Rodríguez. Dentro de la caja se encontraban diversos artículos de la colección inaugural entre ellos: un conjunto deportivo negro, una esterilla para joya, una botella reutilizable color rosa y una bolsa de tela tote bag con el logotipo de la marca.

Antonela compartió el regalo en una historia de Instagram y dedicó unas palabras a la empresaria española.

“Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la esposa del argentino.