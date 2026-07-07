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Las desgarradoras palabras de Cristiano Ronaldo tras despedirse para siempre de los Mundiales

Tras la derrota de Portugal ante España en el Mundial 2026, el capitán portugués se marchó con un emotivo mensaje y la tranquilidad de haber transformado para siempre el futbol de su país

Julio 07, 2026 • 
Tania Franco
Las desgarradoras palabras de Cristiano Ronaldo tras despedirse para siempre de los Mundiales

Richard Sellers/Allstar/Getty Images

El Mundial 2026 marcó el final de una era. Después de la derrota por 1-0 ante España, con un gol de Mikel Merino en los minutos finales, Cristiano Ronaldo confirmó que no volverá a disputar una Copa del Mundo. A sus 41 años, el máximo referente del futbol portugués se despidió del torneo con la serenidad de quien sabe que entregó todo dentro de la cancha.

La vida y el futbol ya me han dado todo lo que podía soñar. Juego con la selección y con mis clubes porque simplemente amo jugar al futbol.
Cristiano Ronaldo
Las desgarradoras palabras de Cristiano Ronaldo tras despedirse para siempre de los Mundiales

Kevin C. Cox/Getty Images

Un legado que va más allá de un Mundial

Aunque el título mundial fue la única gran conquista que faltó en su extraordinaria carrera, Cristiano Ronaldo cambió para siempre la historia de Portugal.

Antes de su generación, la selección portuguesa nunca había levantado un trofeo absoluto. Con Cristiano como capitán llegaron los momentos más gloriosos del país: la Eurocopa de 2016, el primer título internacional de Portugal, y posteriormente la UEFA Nations League, consolidando a la selección entre las grandes potencias europeas. Tras la eliminación, el propio delantero recordó ese legado.

He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo no había ganado ningún título. Para mí, la Euro 2016 tiene la misma dimensión que un Mundial.
Cristiano Ronaldo
Las desgarradoras palabras de Cristiano Ronaldo tras despedirse para siempre de los Mundiales

Joe Buvid/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

La historia también recordará a Cristiano por sus récords. A lo largo de seis Copas del Mundo, disputadas entre Alemania 2006 y el Mundial 2026, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes del torneo, un registro que resume dos décadas compitiendo en la élite

Me voy con la conciencia tranquila. Di lo mejor de mí y eso es lo importante. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
Cristiano Ronaldo

Portugal quedó eliminado, pero el legado de Cristiano Ronaldo permanecerá intacto. No levantó la Copa del Mundo, pero convirtió a su país en una selección ganadora, inspiró a una generación completa de futbolistas y dejó una marca difícil de igualar.

Cristiano Ronaldo futbolista
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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