¿Quién es la hermana de Pedro Pascal? Así es Lux Pascal, la actriz y modelo que conquistó Chanel

La presencia de Pedro Pascal en el desfile de Chanel Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 en París no pasó desapercibida. Sin embargo, quien también acaparó los reflectores fue Lux Pascal, la actriz y modelo chileno-estadounidense que, además de ser su hermana menor, se ha convertido en una de las nuevas figuras con mayor proyección dentro del cine y la moda internacional.

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¿Quién es Lux Pascal?

Lux Pascal es una mujer transgénero. Hizo pública su transición en 2021, cuando concedió una entrevista a la revista chilena Ya, en la que explicó que había iniciado su tratamiento hormonal el año anterior y que para ella era “más sencillo moverse por el mundo como mujer”. Pedro Pascal ha hablado en diversas ocasiones del orgullo que siente por su hermana y ha sido uno de sus principales apoyos durante su transición.

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Aunque muchos la descubrieron gracias a su cercanía con el actor de The Last of Us y The Mandalorian, Lux ha construido una trayectoria propia. Ha participado en producciones como Narcos, donde compartió pantalla con su hermano, además de series como La Jauría y la película Miss Carbón, proyecto que marcó un nuevo paso en su carrera internacional. Actualmente también desarrolla nuevos proyectos en Estados Unidos.

La nueva musa de la moda

Además de su faceta como actriz, Lux se ha convertido en una invitada habitual de las semanas de la moda y de las principales firmas de lujo. Su presencia en la Met Gala, su participación en eventos de Fendi y ahora su aparición en el desfile de Chanel Haute Couture confirman que también está consolidando un nombre propio dentro de la industria fashion.

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La complicidad que comparte con Pedro Pascal

La relación entre los hermanos Pascal es una de las más entrañables de Hollywood. Pedro ha expresado públicamente el orgullo que siente por Lux y suele acompañarla en momentos importantes de su carrera. En entrevistas recientes, la actriz también ha asegurado que su hermano ha sido uno de sus mayores apoyos tanto en su vida personal como profesional.

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Lux Pascal está demostrando que su talento habla por sí solo, la actriz continúa consolidándose como una de las latinas con mayor proyección internacional.