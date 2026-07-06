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Más de 35.8 millones de personas siguieron el México vs Inglaterra por la señal de TelevisaUnivision

El encuentro de este domingo rompió los récords de audiencia en el Mundial 2026

Julio 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La Selección Mexicana se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer con honor ante Inglaterra en el tan ansiado “quinto partido”, en un encuentro que ha sido denominado como “La Batalla del Azteca”. El equipo de Javier Aguirre lo dejó todo en la cancha, coronando una participación histórica que incluyó el paso perfecto en fase de grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, y el vibrante pase en octavos contra Ecuador de la mano de Quiñones, Mora y Jiménez.

A pesar de la derrota, el fervor no disminuyó y esa pasión se reflejó de forma masiva en las pantallas, superando las marcas previas que había registrado TelevisaUnivision en el torneo.

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Según cifras de la ACAM, el choque ante el conjunto británico alcanzó un total de 35.8 millones de televidentes por las señal de TelevisaUnivision, de los cuales 28.3 millones corresponden a TV abierta, donde la televisora superó a su competencia por 28%. Además 7.5 millones de espectadores sintonizaron en vivo el partido a través de la plataforma de streaming ViX.

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Con estas cifras sin precedentes, el choque ante Inglaterra no solo marcó el fin de una digna participación deportiva para el Tricolor, sino que consolidó a este partido como uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión mexicana. A pesar de la dolorosa eliminación, la sintonía masiva de la afición dejó claro que el país entero se unió y vibró hasta el último segundo con un equipo que lo dejó todo en la cancha.

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TelevisaUnivision Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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