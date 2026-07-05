Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”

El esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha trascendido las canchas. Ahora, quien sorprendió con sus declaraciones fue Rupert Grint, el actor británico que dio vida a Ron Weasley en la saga de Harry Potter, al reconocer que la Selección Mexicana representa el mayor desafío para Inglaterra en el torneo.

Durante una entrevista con Paloma & Nacho, realizada antes de que se confirmara oficialmente el cruce entre ambas selecciones, Grint fue cuestionado sobre el desempeño del Tricolor y no dudó en elogiar el nivel mostrado por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Estoy muy preocupado por México. Creo que va a ser un rival muy difícil de vencer. Será nuestro partido más complicado. Están jugando realmente muy bien. Me encanta la Copa del Mundo. Desde que era niño está muy ligada a mis recuerdos más nostálgicos de ver jugar a Inglaterra. La he disfrutado muchísimo. Ya veremos qué pasa. Rupert Grint

Dave Hogan/Getty Images

Mientras tanto, la expectativa no deja de crecer. México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, en un duelo de octavos de final que promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026. Después de los elogios de Rupert Grint al Tricolor, todas las miradas estarán puestas en un partido que podría convertirse en uno de los más memorables del torneo.