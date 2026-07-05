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Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”

Rupert Grint confesó que el Tricolor es el rival que más le preocupa rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que México atraviesa un gran momento futbolístico.

Julio 04, 2026 • 
Tania Franco
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”

Getty Images.

El esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha trascendido las canchas. Ahora, quien sorprendió con sus declaraciones fue Rupert Grint, el actor británico que dio vida a Ron Weasley en la saga de Harry Potter, al reconocer que la Selección Mexicana representa el mayor desafío para Inglaterra en el torneo.

Durante una entrevista con Paloma & Nacho, realizada antes de que se confirmara oficialmente el cruce entre ambas selecciones, Grint fue cuestionado sobre el desempeño del Tricolor y no dudó en elogiar el nivel mostrado por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Estoy muy preocupado por México. Creo que va a ser un rival muy difícil de vencer. Será nuestro partido más complicado. Están jugando realmente muy bien. Me encanta la Copa del Mundo. Desde que era niño está muy ligada a mis recuerdos más nostálgicos de ver jugar a Inglaterra. La he disfrutado muchísimo. Ya veremos qué pasa.
Rupert Grint
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”

Dave Hogan/Getty Images

Mientras tanto, la expectativa no deja de crecer. México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, en un duelo de octavos de final que promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026. Después de los elogios de Rupert Grint al Tricolor, todas las miradas estarán puestas en un partido que podría convertirse en uno de los más memorables del torneo.

Harry Potter Selección Mexicana Mundial futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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