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El jet privado de Gianni Infantino para asistir a los partidos del Mundial 2026

La clave está en un Gulfstream G650ER operado por Qatar Airways Executive, capaz de recorrer miles de kilómetros en pocas horas

Julio 03, 2026 • 
Tania Franco
El jet privado de Gianni Infantino para asistir a los partidos del Mundial 2026

Getty Images.

Desde que comenzó el Mundial 2026, una de las imágenes más repetidas ha sido la presencia de Gianni Infantino en distintos estadios del torneo. Un día aparece en la Ciudad de México, horas después en Guadalajara y, al siguiente, en ciudades como Los Ángeles, Toronto, Nueva York o Vancouver.

En una Copa del Mundo que se disputa por primera vez entre México, Estados Unidos y Canadá, con sedes distribuidas a lo largo de cuatro husos horarios, muchos aficionados se preguntan cómo consigue asistir a tantos partidos en tan poco tiempo.

El secreto es un Gulfstream G650ER

La respuesta está en un Gulfstream G650ER, uno de los aviones ejecutivos de mayor alcance y velocidad del mundo, operado por Qatar Airways Executive. Diversos reportes señalan que la aeronave forma parte del acuerdo de patrocinio entre Qatar Airways y la FIFA, lo que permite al dirigente desplazarse rápidamente entre las distintas sedes del Mundial.

El jet privado de Gianni Infantino para asistir a los partidos del Mundial 2026

Kevin Carter/Getty Images

Este jet puede alcanzar velocidades cercanas a los 1,000 km/h y cuenta con una autonomía de aproximadamente 13,900 kilómetros, suficiente para cubrir prácticamente cualquier trayecto dentro de Norteamérica sin necesidad de hacer escalas.

El jet privado de Gianni Infantino para asistir a los partidos del Mundial 2026

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

La edición 2026 representa un enorme desafío logístico. Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre tres países, trasladarse entre encuentros requiere una planificación precisa. Gracias a esta aeronave, Infantino ha logrado asistir a múltiples partidos en diferentes ciudades e, incluso, en algunos días ha estado presente en dos encuentros, algo prácticamente imposible mediante vuelos comerciales.

Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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