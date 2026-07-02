La desconocida historia de María Dolores dos Santos Aveiro, la madre que nunca dejó de luchar por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mantiene una estrecha relación con su madre, María Dolores dos Santos Aveiro, quien ha sido un pilar fundamental en su vida y su mayor apoyo desde los inicios de su carrera, acompañándolo de manera incondicional en cada paso de su camino en el futbol.

Tras la clasificación de Portugal para enfrentar a Croacia en el Mundial 2026, ella le dedicó un emotivo mensaje en el que expresó su orgullo y apoyo incondicional, reconociendo la impresionante trayectoria del astro portugués.

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El emotivo mensaje que dedicó María Dolores dos Santos Aveiro a su hijo Cristiano Ronaldo

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Dolores compartió un emotivo mensaje que conmovió a los seguidores de Cristiano Ronaldo, expresándole su apoyo incondicional antes del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputará este jueves en Canadá.

“Ser la madre de una historia que marca generaciones es el mejor regalo que la vida me ha dado”, declaró la madre de CR7, haciendo referencia a su larga y exitosa trayectoria.

Y continuó: “Ha habido decisiones difíciles, pero fundamentales. Mi falta de información nunca ha sido mayor que mi instinto. Venimos de abajo y avanzamos, más grandes que nunca... Hasta el final del final”.

El mensaje fue publicado en la antesala del duelo entre Portugal y Croacia, un partido decisivo del Mundial 2026 que definirá qué selección avanzará a la siguiente ronda y cuál quedará eliminada.

¿Quién es María Dolores dos Santos Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo?

Dolores Aveiro nació el 31 de diciembre de 1954 en Caniçal, Madeira, y desde su infancia enfrentó una vida marcada por grandes dificultades, que ella misma describió en sus memorias como un verdadero infierno.

A los cinco años, Dolores perdió a su madre Matilda, debido a un ataque al corazón que sufrió a los 37 años, y fue enviada junto con sus hermanos a un hospicio debido a las dificultades económicas de su padre, José Viveiro.

En ese lugar vivió una infancia marcada por el abandono, los castigos y el deseo constante de reunirse con su familia, hasta que a los nueve años regresó a casa debido a su comportamiento rebelde.

Dolores creció en un hogar con graves carencias y maltratos, sin condiciones básicas como luz o agua, su padre incluso intentó internarla en un centro para discapacitados, pero su petición fue rechazada.

A los 13 años tuvo que dejar la escuela y trabajar fabricando cestos de mimbre, años después, su padre emigró a Australia con los hijos de su madrastra.

El matrimonio de María Dolores dos Santos Aveiro con José Dinis Aveiro, padre de Cristiano Ronaldo

A los 18 años, Dolores conoció a José Dinis Aveiro, con quien se casó y formó una familia con el nacimiento de sus dos primeros hijos: Elma y Hugo; sin embargo, la vida cambió cuando él fue enviado a la guerra en África y, tras su regreso, dejó de trabajar.

Ante esta situación, Dolores tuvo que emigrar sola a Francia, donde permaneció sólo 5 meses, para mantener a su familia. Tras regresar a Portugal, Dolores volvió a quedar embarazada y tuvo a su tercera hija; Katia.

Años después, enfrentando dificultades económicas y viviendo en condiciones precarias, consideró interrumpir su cuarto embarazo, pero finalmente no lo hizo. Así nació Cristiano Ronaldo en 1985, a quien nombró en honor al presidente estadounidense Ronald Reagan.

El fuerte vínculo de Cristiano Ronaldo con su madre

El estrecho vínculo entre Cristiano y su madre se fortaleció durante las dificultades económicas que enfrentaron en Madeira, una etapa marcada por los sacrificios de María Dolores para apoyar el sueño de su hijo de convertirse en futbolista.

“Mi madre me crió sacrificando su vida por mí. Trabajaba siete días a la semana y por la noche como limpiadora. Todo mi éxito está dedicado a ella. Y mientras tenga vida, siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Es mi refugio y mi mayor regalo”, ha revelado el futbolista en pasadas entrevistas.