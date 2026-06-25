Revista
Síguenos en:
Sports

La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?

Cristiano Ronaldo continúa ampliando una de las carreras más extraordinarias en la historia del futbol, y podría conseguir una marca que nadie más ha conquistado.

Junio 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?

La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?

Getty Images

Cristiano Ronaldo sigue consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y, a sus 41 años, mantiene intacta su ambición de seguir rompiendo récords en el mundo del fútbol.

El astro portugués continúa ampliando su histórica cifra goleadora y se encuentra cada vez más cerca de alcanzar una marca que parecía casi imposible: los 1,000 goles en su carrera profesional.

Te podría interesar: Así es Tatel, el lujoso restaurante de Cristiano Ronaldo en CDMX

El nuevo récord que persigue Cristiano Ronaldo

CR7 ya es uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol, pero su ambición va más allá, el portugués persigue una hazaña sin precedentes: convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1.000 goles oficiales, una marca que ningún futbolista ha logrado desde que se disputó el primer partido oficial registrado en diciembre de 1863.

Desde su debut con el Sporting de Lisboa en 2002, el portugués ha construido una trayectoria goleadora sin precedentes que lo mantiene a las puertas de este histórico récord.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para los 1,000?

El pasado 23 de junio, durante el partido de Portugal ante Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, Cristiano alcanzó los 975 goles oficiales en su carrera, y con esta cifra, el astro portugués se encuentra a solo 25 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles.

La cifra total de anotaciones de Cristiano se distribuyen entre los clubes en los que ha jugado, además de los anotados como parte de la Selección de Portugal

  • Real Madrid: 450 goles
  • Selección de Portugal: 145 goles
  • Manchester United: 145 goles
  • Al-Nassr: 129 goles
  • Juventus: 101 goles
  • Sporting CP: 5 goles
Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX

La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000?

Getty Images

El delantero ha mantenido un ritmo goleador constante durante más de dos décadas, lo que ha permitido que su marca siga creciendo incluso en la etapa final de su carrera.

¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo llega a los 1,000 goles?

Si logra alcanzar los 1.000 goles, Cristiano Ronaldo se convertiría en el primer futbolista en la historia en lograrlo en partidos oficiales, consolidando aún más su estatus como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a cada partido del portugués, que continúa acercándose a una cifra que podría sellar definitivamente su legado histórico.

Lee...
georgina-rodriguez-inmobiliaria.jpg
Especiales
Las lujosas y costosas joyas de Georgina Rodríguez
Febrero 18, 2020
 · 
Alejandra Morón
Ella es la ex de Cristiano Ronaldo que comparó a Georgina con Kim Kardashian
Entretenimiento
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en problemas por no estar casados
Enero 05, 2023
 · 
Diana Laura Sánchez

Cristiano Ronaldo
Melisa Velázquez
Relacionadas
mundial-2026.jpeg
Sports
A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo.jpeg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Hija de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo sorprende al cantar ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli
Entretenimiento
La hija de Georgina y Cristiano Ronaldo canta ‘Vivo por ella’ y emociona a Andrea Bocelli
Junio 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026
Sports
Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
hijos-de-cristiano-ronaldo-y-georginajpg
Entretenimiento
¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Una familia de cinco hijos rumbo a una de las bodas más esperadas de todos los tiempos
Agosto 11, 2025
 · 
Tania Franco
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Sports
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Desde un portero de 2.05 metros hasta defensas que superan los dos metros, estos son los jugadores más altos que participan en el Mundial de 2026.
Junio 22, 2026
 · 
Tania Franco
Tatel, el restaurante de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal en CDMX
Lifestyle
Así es Tatel, el lujoso restaurante de Cristiano Ronaldo en CDMX
Fuera del futbol, el astro portugués también ha apostado por el mundo de la gastronomía con Tatel, un lujoso restaurante en CDMX.
Junio 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez