Cristiano Ronaldo sigue consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y, a sus 41 años, mantiene intacta su ambición de seguir rompiendo récords en el mundo del fútbol.

El astro portugués continúa ampliando su histórica cifra goleadora y se encuentra cada vez más cerca de alcanzar una marca que parecía casi imposible: los 1,000 goles en su carrera profesional.

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El nuevo récord que persigue Cristiano Ronaldo

CR7 ya es uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol, pero su ambición va más allá, el portugués persigue una hazaña sin precedentes: convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1.000 goles oficiales, una marca que ningún futbolista ha logrado desde que se disputó el primer partido oficial registrado en diciembre de 1863.

Desde su debut con el Sporting de Lisboa en 2002, el portugués ha construido una trayectoria goleadora sin precedentes que lo mantiene a las puertas de este histórico récord.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para los 1,000?

El pasado 23 de junio, durante el partido de Portugal ante Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, Cristiano alcanzó los 975 goles oficiales en su carrera, y con esta cifra, el astro portugués se encuentra a solo 25 anotaciones de alcanzar la histórica marca de los 1.000 goles.

La cifra total de anotaciones de Cristiano se distribuyen entre los clubes en los que ha jugado, además de los anotados como parte de la Selección de Portugal

Real Madrid: 450 goles

Selección de Portugal: 145 goles

Manchester United: 145 goles

Al-Nassr: 129 goles

Juventus: 101 goles

Sporting CP: 5 goles

La marca histórica de Cristiano Ronaldo: ¿a cuántos goles está del récord de los 1,000? Getty Images

El delantero ha mantenido un ritmo goleador constante durante más de dos décadas, lo que ha permitido que su marca siga creciendo incluso en la etapa final de su carrera.

¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo llega a los 1,000 goles?

Si logra alcanzar los 1.000 goles, Cristiano Ronaldo se convertiría en el primer futbolista en la historia en lograrlo en partidos oficiales, consolidando aún más su estatus como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue atento a cada partido del portugués, que continúa acercándose a una cifra que podría sellar definitivamente su legado histórico.