‘La captura’: ¿de qué trata y cuándo se estrena la nueva película de Poncho Herrera en Netflix?

La producción forma parte de la apuesta de Netflix por nuevas historias mexicanas durante 2026 y está protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández. A diferencia de otras producciones que han contado la vida del líder del Cártel de Sinaloa, esta historia cambia el punto de vista y coloca en el centro a los policías involucrados en su captura.

¿De qué trata ‘La captura’?

La captura sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales que realizan un patrullaje nocturno por Los Mochis. Lo que parece una jornada rutinaria cambia cuando interceptan un vehículo con reporte de robo y descubren que uno de sus ocupantes es Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en ese momento era uno de los hombres más buscados del mundo.

A partir de ese encuentro, los agentes quedan atrapados en una situación de enorme peligro. La historia plantea el dilema de qué hacer cuando cumplir con el deber puede poner en riesgo la propia vida, mientras los protagonistas enfrentan presiones, miedo y la posibilidad de ser corrompidos.

La cinta está inspirada en la captura definitiva de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, después de que el narcotraficante se fugara del penal del Altiplano en julio de 2015. Posteriormente, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Poncho Herrera protagoniza ‘La captura’

Alfonso Herrera interpreta a Arturo Carmona, uno de los agentes sobre los que recae el peso de la historia, mientras que Noé Hernández da vida a Héctor Rosales. El reparto también incluye a Héctor Kotsifakis, Paola Fernández, Juan Pablo Cruz García, Fernando Cuautle, Gerardo Trejoluna e Isaac Bravo, entre otros.

La película está dirigida por Chava Cartas, cineasta detrás de Contraataque, y cuenta con guion de Bernardo Esquinca, basado en una crónica del periodista y escritor Héctor de Mauleón.

Más que convertir a “El Chapo” en protagonista, la producción busca explorar el lado humano de quienes se encontraron frente al narcotraficante y tuvieron que decidir entre cumplir con su responsabilidad o ceder ante las amenazas y presiones.

Cuándo se estrena ‘La captura’ en Netflix?

Se estrena mundialmente en Netflix el viernes 21 de agosto de 2026, apenas ocho días después de la fecha actual. Internacionalmente, la película será presentada bajo el título Facing El Chapo.

El largometraje tiene una duración aproximada de 1 hora con 31 minutos y combina elementos de acción, crimen y suspenso.

Con La captura, Poncho Herrera suma otro proyecto mexicano para Netflix después de su participación en Las muertas, y encabeza una historia que promete abordar uno de los episodios más mediáticos relacionados con “El Chapo” desde una perspectiva diferente: la de los hombres que estuvieron frente a él en las horas decisivas de su detención.