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Jamie Lee Curtis revela por qué “odiaba” grabar la serie New Girl

La actriz interpretó a Joan, la mamá de Jess Day, en la exitosa serie protagonizada por Zooey Deschanel. Aunque aseguró que “odiaba” la experiencia de grabarla.

Agosto 13, 2026 • 
Tania Franco
Jamie Lee Curtis revela por qué “odiaba” grabar la serie New Girl

Getty Images

Jamie Lee Curtis sorprendió a los fans de New Girl al confesar que no disfrutó su experiencia grabando la popular comedia. Sin embargo, detrás de sus palabras no existía ningún conflicto con Zooey Deschanel o con la producción: el verdadero problema era la manera en la que se filmaba la serie.

Curtis apareció en varios episodios de New Girl interpretando a Joan Day, la mamá de Jess, personaje de Zooey Deschanel. Al recordar aquella etapa durante el NBCUniversal Summer Backlot Experience, la ganadora del Oscar explicó que nunca se sintió cómoda con el formato de comedia de una sola cámara.

Jamie Lee Curtis revela por qué “odiaba” grabar la serie New Girl

NEW GIRL: Rob Reiner, Zooey Deschanel y Jamie Lee Curtis.

Getty Images/FOX

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¿Por qué Jamie Lee Curtis “odiaba” grabar New Girl?

La actriz dejó claro que considera a New Girl una gran serie y muy divertida. Lo que no disfrutaba era trabajar sin las reacciones inmediatas de una audiencia, pues para ella grabar de esa manera se parecía demasiado a realizar una película.

Tienes un equipo de cámaras y nadie se ríe. Hay silencio y es horrible. Para mí, horrible.
Jamie Lee Curtis

Curtis prefiere las sitcoms multicámara, generalmente grabadas con una dinámica más cercana al teatro y con la respuesta del público como parte de la experiencia. Precisamente ese formato tendrá Newlyweds, su nueva comedia para NBC, de la que es productora ejecutiva y en la que también tendrá una participación.

Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

Brian To/FilmMagic

Después de que sus declaraciones fueran interpretadas como una crítica a la serie, Curtis recurrió a redes sociales para aclarar que “no fue mi experiencia favorita”, pero reiteró que New Girl es una gran producción y destacó el talento del equipo detrás de ella.

También dedicó palabras positivas a Zooey Deschanel y recordó con cariño haber trabajado junto a su amigo Rob Reiner, quien interpretaba al exesposo de su personaje y padre de Jess.

Jamie Lee Curtis series de televisión
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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