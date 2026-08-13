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¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima sorprenden con la llegada de su bebé

El hijastro de Salma Hayek, François Pinault Jr. y la condesa Lara Cosima, se convirtieron en padres tras mantener su embarazo en secreto.

Agosto 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima sorprenden con la llegada de su bebé

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima sorprenden con la llegada de su bebé

Getty Images

La familia de Salma Hayek crece y suma un nuevo integrante, la actriz mexicana se convirtió en abuela por primera vez luego de que su hijastro, François Pinault Jr., hijo mayor de su esposo, François-Henri Pinault, anunciara la llegada de su primer hijo junto a su esposa, la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja hizo pública su relación apenas en febrero de este año y, tan solo un mes después, anunció su compromiso, dejando claro que les gusta mantener los detalles de su vida en privado, hasta que deciden compartirlo al público.

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¿Quién es el nieto de Salma Hayek y cómo se llama?

El bebé de François Pinault Jr. y Lara Cosima, también nieto de Salma, llevará el nombre de François, quien continúa una tradición familiar al llevar el nombre de su padre y abuelo, además de que su nacimiento une a dos destacadas familias: la poderosa dinastía del lujo Pinault y una antigua familia aristocrática alemana.

Fue Lara quien compartió en Instagram las primeras imágenes de esta nueva etapa familiar. La condesa reveló que ella y François ya llevan un mes disfrutando de la paternidad junto a su pequeño, a quien presentó con un tierno mensaje: “Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo)… Nuestro primer mes como padres”.

Con la llegada del pequeño François, Salma Hayek se estrena como abuela poco antes de cumplir 60 años, sumando un nuevo capítulo a su vida familiar, un momento que quedó plasmado en una de las fotografías compartidas, donde se le puede ver cargando al pequeño.

Por otra parte, el nombre François tiene un significado especial, pues el pequeño se convierte en la cuarta generación de hombres de la familia que lo llevan, ya que lo comparte con su padre, su abuelo François-Henri Pinault y su bisabuelo François Pinault, uno de los empresarios más importantes de Francia y presidente de Kering, el gigante del lujo.

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima sorprenden con la llegada de su bebé

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima sorprenden con la llegada de su bebé

Instagram/@laracosima_pinault

¿François Pinault Jr. y la condesa Lara Cosima se casaron en secreto?

Aunque hasta ahora solo se sabía que estaban comprometidos; sin embargo, Lara se refirió a François como su “esposo” en la publicación que dió a conocer su paternidad, lo que ha despertado rumores de que la pareja pudo haberse casado en secreto.

La posible boda secreta de la pareja no sería una gran sorpresa, debido a que su relación permaneció fuera del ojo público durante más de un año, hasta que la hicieron oficial en San Valentín de 2026, y un mes después anunciaron su compromiso.

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