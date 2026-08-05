Quién es Valentina Paloma Pinault, la hija de Salma Hayek que comienza a abrirse paso lejos de Hollywood

En los últimos años, Valentina Paloma ha despertado el interés por su estilo, personalidad y los planes que tiene para su futuro. Nació el 21 de septiembre de 2007 en Los Ángeles, California. Es la única hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta.

Desde pequeña acompañó ocasionalmente a su madre en eventos internacionales, aunque Salma Hayek siempre procuró mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

Actualmente, Valentina es estudiante universitaria. De acuerdo con información compartida recientemente por Salma Hayek y medios estadounidenses, tiene previsto estudiar Ciencias Políticas con una especialización (minor) en Cine, una combinación que refleja su interés tanto por sus asuntos públicos como por la industria cinematográfica.

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Aunque aún no desarrolla una carrera profesional en el entretenimiento, ha mostrado interés por la moda, el arte y el cine. Además, suele acompañar a su madre en galas, semanas de la moda y eventos benéficos, donde ha llamado la atención por su estilo.

Valentina protagonizó junto a Salma Hayek un episodio de la serie “Carversations” de Instagram. Durante la conversación hablaron sobre moda vintage, redes sociales, música y sus planes de viajar a Japón.

Previamente también había acompañado a su madre en la ceremonia de los Premios Oscar, y la Serpentine Summer Party en Londres.

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Gracias a la trayectoria de su madre en Hollywood y al liderazgo empresarial de su padre en la industria del lujo, Valentina ha crecido en un entorno privilegiado. Sin embargo, Salma Hayek ha señalado en diversas entrevistas que busca que su hija construya su propio camino y tome decisiones independientes sobre su futuro.

Con apenas 18 años, Valentina se perfila como una joven con intereses propios y una creciente presencia pública, aunque, por ahora, su prioridad continúa siendo su formación académica antes de decidir si seguirá los pasos de su madre en el cine o emprenderá una carrera distinta.