Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Quién es Valentina Paloma Pinault, la hija de Salma Hayek que comienza a abrirse paso lejos de Hollywood

Valentina Paloma Pinault, hija de la actriz mexicana Salma Hayek y del empresario francés François-Henri Pinault, ha comenzado a llamar la atención pública al alcanzar la mayoría de edad y realizar cada vez más apariciones junto a su madre

Agosto 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
valentina-paloma-hija-de-salma-hayek.jpeg

Getty

En los últimos años, Valentina Paloma ha despertado el interés por su estilo, personalidad y los planes que tiene para su futuro. Nació el 21 de septiembre de 2007 en Los Ángeles, California. Es la única hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta.

Desde pequeña acompañó ocasionalmente a su madre en eventos internacionales, aunque Salma Hayek siempre procuró mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

Actualmente, Valentina es estudiante universitaria. De acuerdo con información compartida recientemente por Salma Hayek y medios estadounidenses, tiene previsto estudiar Ciencias Políticas con una especialización (minor) en Cine, una combinación que refleja su interés tanto por sus asuntos públicos como por la industria cinematográfica.

valentina-paloma-hija-de-salma-hayek.jpeg

Getty

Aunque aún no desarrolla una carrera profesional en el entretenimiento, ha mostrado interés por la moda, el arte y el cine. Además, suele acompañar a su madre en galas, semanas de la moda y eventos benéficos, donde ha llamado la atención por su estilo.

Valentina protagonizó junto a Salma Hayek un episodio de la serie “Carversations” de Instagram. Durante la conversación hablaron sobre moda vintage, redes sociales, música y sus planes de viajar a Japón.

Previamente también había acompañado a su madre en la ceremonia de los Premios Oscar, y la Serpentine Summer Party en Londres.

salma-hayek-hija.jpeg

Getty

Gracias a la trayectoria de su madre en Hollywood y al liderazgo empresarial de su padre en la industria del lujo, Valentina ha crecido en un entorno privilegiado. Sin embargo, Salma Hayek ha señalado en diversas entrevistas que busca que su hija construya su propio camino y tome decisiones independientes sobre su futuro.

Con apenas 18 años, Valentina se perfila como una joven con intereses propios y una creciente presencia pública, aunque, por ahora, su prioridad continúa siendo su formación académica antes de decidir si seguirá los pasos de su madre en el cine o emprenderá una carrera distinta.

Valentina Paloma Salma Hayek
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Ariana Grande rompe el silencio en medio de su último concierto acerca de su próximo retiro
Entretenimiento
Ariana Grande rompe el silencio en medio de su último concierto acerca de su próximo retiro
Agosto 04, 2026
 · 
Tania Franco
house-of-the-dragon.jpeg
Entretenimiento
5 cosas que debes saber de House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4 en HBO
Agosto 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
harry-potter.jpeg
Entretenimiento
Harry Potter y la Piedra Filosofal regresa a los cines por su 25 aniversario: fecha, preventa, menú temático
Agosto 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jose eduardo derbez y victoria ruffo.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay
Agosto 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez