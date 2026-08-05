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¿De qué tratará a próxima película de Jaafar Jackson? Un thriller junto a Will Smith

Después de dar vida a Michael Jackson en la exitosa película biográfica, el actor ya tiene un nuevo reto. Te contamos todo acerca de su regreso.

Agosto 04, 2026 • 
Tania Franco
¿De qué tratará a próxima película de Jaafar Jackson? Un thriller junto a Will Smith

Edward Berthelot/Getty Images

Tras conquistar al público con su interpretación de Michael Jackson, Jaafar Jackson ya tiene asegurado su siguiente proyecto en Hollywood. El actor fue confirmado como parte del elenco de Supermax, un thriller de acción que marcará su primer papel de ficción después de interpretar a su famoso tío.

¿De qué trata Supermax?

La película seguirá a dos agentes del FBI que investigan un misterioso asesinato ocurrido dentro de una prisión de máxima seguridad, un crimen que, en teoría, era imposible de cometer debido a las estrictas medidas de vigilancia del lugar. La historia combinará acción, suspenso e investigación criminal.

¿De qué tratará a próxima película de Jaafar Jackson? Un thriller junto a Will Smith

Hector Vivas/Getty Images

Un elenco de primer nivel

En Supermax, Jaafar Jackson compartirá pantalla con Will Smith, quien interpretará al agente Rex, y AnnaSophia Robb, quien dará vida a su compañera en la investigación. Aunque el personaje de Jaafar aún permanece en secreto, la producción ha adelantado que tendrá un papel clave dentro de la trama.

La cinta estará dirigida por David Gordon Green, conocido por la reciente trilogía de Halloween, y será producida por Amazon MGM Studios y Miramax, con estreno previsto en Prime Video. El rodaje comenzará este mismo mes en Australia.

Jaafar Jackson will smith
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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