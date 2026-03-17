Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto

La actriz estadounidense Amy Madigan ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar 2026, gracias a su interpretación en la película de terror Weapons. El reconocimiento marca uno de los momentos más destacados de su carrera, además de convertirse en su primera estatuilla de la Academia, más de cuatro décadas después de su primera nominación al Oscar en 1986.

La cinta dirigida por Zach Cregger, Madigan interpreta a la inquietante tía Gladys, un personaje que se vuelve clave en el desarrollo de la historia. Su actuación destaca por una mezcla de misterio y terror psicológico, convirtiendo a Gladys en una figura perturbadora que marca el tono de la película y que fue ampliamente elogiada por la crítica y el público.

La película sigue una historia de horror con elementos de suspenso y humor oscuro en la que un grupo de personajes se enfrenta a una serie de sucesos extraños y violentos relacionados con una misteriosa comunidad y secretos familiares. A medida que avanza la trama, el papel de la tía Gladys revela pistas clave sobre el origen de los acontecimientos, lo que transforma la historia en un relato inquietante lleno de giros inesperados.

¿Por qué se dice que rompió la maldición?

Por el estigma del cine de terror en los Oscar, durante décadas, las películas de terror casi nunca ganan premios de actuación en los Oscar. La Academia suele favorecer dramas o biografías, por lo que una actriz gane por un papel en una película de horror es poco común. El triunfo de Madigan por interpretar a la tía Gladys en Weapons se considera una ruptura de esa especie de “maldición” para el género.

Además, Madigan ganó la estatuilla 40 años después de su primera nominación al Oscar, lo que marcó el intervalo más largo entre una nominación y una victoria para una actriz. Su triunfo también sorprendió porque competía con favoritas de la temporada de pemios.