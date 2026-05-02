Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Britney Spears es acusada de conducir bajo efectos de alcohol y drogas

La cantante estadounidense enfrenta un nuevo proceso legal tras ser acusada formalmente en California, según confirmaron autoridades del condado de Ventura

Mayo 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Britney Spears

La imputación corresponde a un delito menor derivado de un incidente ocurrido en marzo de 2026, lo que ha reavivado la atención mediática sobre la vida personal de la llamada “princesa del pop”.

De acuerdo con la fiscalía, la artista de 44 años fue detenida el 4 de marzo luego de que agentes de la Patrulla de Carreteras detectaran que conducía de manera errática y a alta velocidad cerca de su residencia. Durante la intervención, los oficiales observaron signos visibles de intoxicación, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad antes de ser arrestada.

Tras su detención, Spears pasó una noche bajo custodia y fue liberada posteriormente. Las autoridades indicaron que enfrenta un cargo por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, aunque no se han detallado públicamente las sustancias involucradas en el caso.

La acusación formal fue presentada a finales de abril, y aunque se programó una audiencia judicial para inicios de mayo, la cantante no está obligada a comparecer personalmente debido a la naturaleza menor del delito. En estos casos, es común que los abogados representen al acusado durante el proceso inicial.

Fuentes cercanas al caso señalan que la fiscalía podría ofrecer un acuerdo para reducir el cargo de conducción temeraria, lo que implicaría evitar una pena de cárcel a cambio de libertad condicional, multas y la asistencia a programas de educación vial o tratamiento. Este tipo de resoluciones suelen aplicarse cuando no hay víctimas ni antecedentes graves.

En paralelo al proceso legal, la intérprete ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en abril, poco más de un mes después de su arresto, con el objetivo de atender posibles problemas de consumo de sustancias. Su entorno ha destacado que la decisión estuvo motivada por su interés en mejorar su salud y estabilidad personal.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski
Entretenimiento
Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski
Abril 30, 2026
 · 
Tania Franco
alondra-de-la-parra-esta-en-mexico-de-la-mano-de-gnp-seguros.jpeg
Entretenimiento
Alondra de la Parra está en México, de la mano de GNP Seguros
Abril 30, 2026
 · 
Caras
shiloh jolie pitt gana 14 mil dolares a la semana
Entretenimiento
Hijos de famosos que son idénticos a sus padres en su infancia
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
el-diablo-viste-a-la-moda-2.jpeg
Entretenimiento
Qué esperar de la secuela de El diablo viste a la moda 2
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
El actor nos comparte en exclusiva lo que ha aprendido en el camino de la reconstrucción personal y el lugar que hoy ocupa su familia.
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos
La modelo habló de la crianza que recibió del “rey del pop”, y recordó cada detalle de la regla que el artista tenía en casa
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Entretenimiento
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Con el furor por la biopic “Michael”, surgió el rumor de que Lady Gaga habría prestado la icónica chamarra roja de Thriller para la filmación, algo que es completamente falso.
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco