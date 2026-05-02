Britney Spears es acusada de conducir bajo efectos de alcohol y drogas

La imputación corresponde a un delito menor derivado de un incidente ocurrido en marzo de 2026, lo que ha reavivado la atención mediática sobre la vida personal de la llamada “princesa del pop”.

De acuerdo con la fiscalía, la artista de 44 años fue detenida el 4 de marzo luego de que agentes de la Patrulla de Carreteras detectaran que conducía de manera errática y a alta velocidad cerca de su residencia. Durante la intervención, los oficiales observaron signos visibles de intoxicación, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad antes de ser arrestada.

Tras su detención, Spears pasó una noche bajo custodia y fue liberada posteriormente. Las autoridades indicaron que enfrenta un cargo por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, aunque no se han detallado públicamente las sustancias involucradas en el caso.

La acusación formal fue presentada a finales de abril, y aunque se programó una audiencia judicial para inicios de mayo, la cantante no está obligada a comparecer personalmente debido a la naturaleza menor del delito. En estos casos, es común que los abogados representen al acusado durante el proceso inicial.

Fuentes cercanas al caso señalan que la fiscalía podría ofrecer un acuerdo para reducir el cargo de conducción temeraria, lo que implicaría evitar una pena de cárcel a cambio de libertad condicional, multas y la asistencia a programas de educación vial o tratamiento. Este tipo de resoluciones suelen aplicarse cuando no hay víctimas ni antecedentes graves.

En paralelo al proceso legal, la intérprete ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en abril, poco más de un mes después de su arresto, con el objetivo de atender posibles problemas de consumo de sustancias. Su entorno ha destacado que la decisión estuvo motivada por su interés en mejorar su salud y estabilidad personal.