Charles Leclerc llega al GP de Miami acompañado de Alexandra y su perrito Leo

El Gran Premio de Miami no solo reúne velocidad y adrenalina, también deja ver el lado más cercano de sus protagonistas. Así lo demostró el recién casado Charles Leclerc, quien llegó al paddock del Miami International Autodrome acompañado de su esposa Alexandra y su perrito Leo, en uno de los momentos más comentados previo a la actividad en pista.

Ambos contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 2026 en una ceremonia civil privada en Mónaco, previa al arranque de la temporada de Fórmula 1. La pareja mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años. Previo a las prácticas libres y la clasificación sprint, el piloto de Ferrari fue captado caminando con total naturalidad junto a su pareja.