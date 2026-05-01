Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Charles Leclerc llega al GP de Miami acompañado de Alexandra y su perrito Leo

El piloto de Ferrari fue visto en el paddock previo a las prácticas y la clasificación sprint, mostrando su lado más personal fuera de la pista.

Mayo 01, 2026 • 
Tania Franco
Charles Leclerc llega al GP de Miami acompañado de Alexandra y su perrito Leo

Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de Miami no solo reúne velocidad y adrenalina, también deja ver el lado más cercano de sus protagonistas. Así lo demostró el recién casado Charles Leclerc, quien llegó al paddock del Miami International Autodrome acompañado de su esposa Alexandra y su perrito Leo, en uno de los momentos más comentados previo a la actividad en pista.

Ambos contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 2026 en una ceremonia civil privada en Mónaco, previa al arranque de la temporada de Fórmula 1. La pareja mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años. Previo a las prácticas libres y la clasificación sprint, el piloto de Ferrari fue captado caminando con total naturalidad junto a su pareja.

Charles Leclerc F1 Formula 1
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Barry Keoghan, ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo
Entretenimiento
Barry Keoghan confiesa su lucha contra la adicción: “Estoy limpio desde hace dos años y medio”
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Entretenimiento
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
Joe Jackson
Entretenimiento
Las confesiones más desgarradoras de Michael Jackson sobre su padre: “Había veces que me enfermaba de miedo”
Gracias a la biopic del Rey del Pop, han surgido videos a lo largo de los años de cómo Michael habló como pocas veces sobre el dolor que marcó su infancia con Joseph Jackson.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
lucero-caras-revista.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Lucero nos cuenta lo que nadie sabe de su faceta como mamá
Así, sin filtros, la actriz y cantante se describe como una mamá presente, ‘barco’ pero firme en valores. Hoy celebra a sus hijos, honra a su madre y vive un nuevo capítulo sobre el escenario con su gira Siempre Contigo en la que celebra 46 años de trayectoria. Además se sincera sobre la maternidad, la lactancia, el miedo de ser mamá primeriza y hasta de cuando su hija Lucero le pidió que la castigara.
Abril 27, 2026
 · 
Caleb Torres
anne-hathaway-dakota-johnsonjpeg
Entretenimiento
Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en el primer thriller de “Verity”
Las actrices se unen por primera vez en la cinta basada en una novela de Colleen Hoover, la escritora de “Romper el círculo”
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez