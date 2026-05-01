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Alondra de la Parra está en México, de la mano de GNP Seguros

La directora de orquesta regresa a nuestro país para presentar el espectáculo Gershwin, la vida en azul, en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.

Abril 30, 2026 • 
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Por Caleb Torres García. En pleno corazón del Centro Histórico de la capital mexicana, y ante cientos de espectadores e invitados especiales, la talentosa mexicana y su grupo de artistas colaboradores derrochó talento, carisma y sensibilidad musical.

En esta ocasión fue el espectáculo Gershwin, la vida en azul, presentado por GNP Seguros, el que la trajo a tierras aztecas, show que contará con un total de cinco fechas, iniciadas ayer, miércoles 29 de abril, y que concluirá el próximo domingo 3 de mayo.

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Cobijada por talento de la Orquesta Filarmónica de las Américas, además del pianista Thomas Enhco, y artistas internacionales como Robbie Fairchild, Sara Esty y Olivia Chindamo, Alondra de la Parra ofreció una velada de música y arte, en el recinto de la calle de Donceles.

Al finalizar el espectáculo (con una ovación de pie) la mexicana compartió con algunos de sus familiares y amigos, entre ellos sus padres, y el también cantante, Mane de la Parra, demás personalidades del medio artístico como la conductora Claudia Lizaldi y la actriz Regina Pavón.

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Con espectáculos como este dentro y fuera del País, Alondra de la Parra y su equipo de colaboradores, en equipo con GNP Seguros, refrendaron su compromiso con presentaciones de calidad, aludiendo al slogan de la compañía; Vivir es increíble.

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