Laura Pausini pidió oxígeno en pleno concierto

El incidente ocurrió el pasado 24 de abril en el Coliseo General Rumiñahui, recinto que reunió a más de 8 mil fans como parte de su gira lo Canto World Tour. La intérprete ofrecía un espectáculo de más de tres horas cuando comenzó a mostrar dificultades para respirar, lo que lo llevó a detener momentáneamente su presentación.

Ante la preocupación del público, miembros de su equipo le aplicaron rápidamente una mascarilla de oxígeno para estabilizarla. Con humor, la artista expresó, “se puede hablar mientras se hace o mejor que no?, si no me desmayo, me desmayaré”, dijo entre risas, provocando aplausos y muestras de apoyo.

Después de varios minutos, Laura retomó el concierto demostrando profesionalismo y compromiso con su público, y el show pudo continuar son contratiempos.

De acuerdo con varios reportes, Laura tuvo que recurrir al oxígeno debido a la altitud de Quito, ciudad que se encuentra a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar. Este factor puede afectar a personas que no están acostumbradas a estas condiciones, provocando síntomas como fatiga, mareo o dificultad para respirar.

Como era de esperarse, la situación causó preocupación, pero afortunadamente todo quedó en un susto, y concluyó con éxito su show en Quito.