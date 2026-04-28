Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebra su fiesta de 16 años

Kailey festejó sus 16 años acompañada de sus padres, quienes desde su separación mantienen una relación cordial por el bien de sus dos hijos.

A través de redes sociales se han compartido fotos y videos del evento en el que se aprecia a la pareja conviviendo con su hija, rodeados de sus seres queridos, entre los que también se encontraba Christopher Alexander, el hermano mayor de Kailey.

Para la ocasión especial, Kailey lució un vestido off shoulder con escote corazón y una gran falda larga en color rojo, con detalles de pedrería, además de una tiara que la hacía lucir como toda una princesa.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando Kailey bailó su vals con sus padres. En uno de los videos se ve a la actriz bailar junto a su hija la canción “Ocean”, de Karol G, en una especie de vals frente a todos.