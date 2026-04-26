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Rihanna muestra su lado más sensual con su nueva colección

La cantante elevó la temperatura en redes sociales al compartir fotos de la nueva colección de su firma Savage X Fenty

Abril 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Rihanna mostró su lado más atrevido al moderar piezas sexys de su marca de lencería. La cantante de 38 años publicó en su cuenta de Instagram un adelanto explosivo que inmediatamente generó reacciones, acompañada de la frase, “cargando un verano salvaje, se acerca un verano salvaje”.

En las fotos ya acumulan millones de interacciones muestran a Rihanna en poses sensuales y empoderadas con un conjunto rojo de lencería con estampado floras bold. con una gran apertura que deja ver sus cuervas y su piel brillante, que complementó con tacos rojos de tiras, y unos labios rojos intensos.

Rihanna reveló que bajo el deseo de fomentar el empoderamiento entre sus fans y clientas, las piezas ya están disponibles en su página web y combina la actitud atravevida y sensual que la caracteriza.

Se trata de lencería exclusiva en tallas y tonos dependiendo de cada tipo de cuerpo, pero sobre todo pensada para este verano 2026.

Rihanna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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