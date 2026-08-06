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¿Thiago dejará el Inter Miami para jugar en Barcelona? Esta fue la contundente respuesta de Lionel Messi

Lionel Messi aclara el futuro de su hijo Thiago, tras los rumores que aseguran que podría seguir sus pasos y continuar su camino futbolístico en Barcelona.

Agosto 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lionel Messi responde a los rumores del regreso a Barcelona de su hijo Thiago

Lionel Messi responde a los rumores del regreso a Barcelona de su hijo Thiago

Getty Images

En las últimas horas, crecieron los rumores de que Thiago Messi, hijo mayor de Lionel Messi, podría seguir los pasos de su padre y dejar el Inter Miami para incorporarse a la categoría Sub-14 del Barcelona.

El club español no ha confirmado estos rumores y fue el propio Messi quien aclaró la situación, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro de su hijo de 13 años y un posible regreso a Barcelona para continuar con su carrera deportiva.

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Lionel Messi responde a los rumores del regreso a Barcelona de su hijo Thiago

Durante la llegada de Inter Miami al Nu Stadium, donde este miércoles Messi debutó en la Leagues Cup, el periodista Bruno Main interceptó al delantero argentino y le preguntó de forma directa: “¿Se va Thiaguito?”.

Al parecer Messi ya estaba consciente de los crecientes rumores sobre el futuro de su hijo en el futbol, pues respondió de forma contundente: “Naaa”, poniendo punto final a las especulaciones alrededor de Thiago.

Thiago Messi, la carrera deportiva del hijo mayor de Messi

Thiago Messi nació el 2 de noviembre de 2012 y es considerado el más reservado de los hijos de Lionel Messi, con 13 años, ya forma parte de las categorías juveniles del Inter Miami, y continúa su formación futbolística lejos de los reflectores que rodean a su padre.

Tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, su hijo Thiago se incorporó a las categorías juveniles del club, formando parte del equipo Sub-12 cuando tenía 10 años, para continuar con su desarrollo futbolístico.

Con 13 años cumplidos, Thiago ya forma parte de la Sub-13, y los rumores aseguraban que comenzaría como parte de la Sub-14 en Barcelona, rumores que ya han sido negadas por su padre.

Thiago Messi juega principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también ha desempeñado funciones como delantero en las categorías juveniles; sin embargo, al estar en formación, su técnica y habilidad puede cambiar.

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