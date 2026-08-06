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¿Qué pasó entre Taylor Swift y Karlie Kloss? Así reaccionó la modelo cuando le preguntaron por la boda

Su asistencia a la boda del siglo, y las palabras que dio, reavivaron el interés por una amistad marcada por rumores, traiciones y secretos.

Agosto 06, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift y Karlie Kloss - ¿qué pasó en su amistad?

Jim McIsaac/Getty Images

Durante años, la amistad entre Taylor Swift y Karlie Kloss fue una de las más comentadas de Hollywood. Desde portadas de revista y viajes juntas hasta rumores de un supuesto distanciamiento, la relación entre ambas ha dado pie a innumerables teorías. Ahora, tras asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, Karlie volvió a hablar públicamente sobre la cantante, aunque prefirió mantener la discreción.

En una reciente entrevista, la supermodelo fue cuestionada sobre cómo había sido la celebración. Sin entrar en detalles, respondió: “Intento proteger la privacidad de la vida personal de mis amigos, pero lo que puedo decir es que son una gran pareja y estoy muy feliz por ellos”, dejando claro que no revelaría nada sobre uno de los eventos más comentados del año.

Karlie Kloss rompe el silencio sobre la boda de Taylor Swift tras años de rumores

TheStewartofNY/GC Images

Así comenzó la amistad entre Taylor Swift y Karlie Kloss

La historia entre ambas comenzó en 2012, cuando Taylor Swift confesó durante una entrevista que le encantaría conocer a Karlie Kloss e incluso “hacer galletas” con ella. La modelo respondió públicamente en redes sociales invitándola a cocinar juntas.

Un año después coincidieron por primera vez en el desfile de Victoria’s Secret de 2013, donde Taylor se presentó como invitada musical y Karlie desfiló en la pasarela. A partir de entonces se volvieron inseparables.

Así comenzó la amistad entre Taylor Swift y Karlie Kloss

Randy Brooke/WireImage

Durante 2014 y 2015 era habitual verlas viajando, asistiendo a eventos, compartiendo vacaciones y protagonizando sesiones fotográficas. Su amistad alcanzó tal popularidad que ambas aparecieron juntas en la portada de revistas, convirtiéndose en una de las duplas más famosas del entretenimiento.

Los rumores de un distanciamiento

Con el paso de los años comenzaron las especulaciones sobre un posible alejamiento. Los fans señalaron diversas señales, como la ausencia de Karlie en algunos momentos importantes de la carrera de Taylor y su cercanía con figuras relacionadas con Scooter Braun, empresario con quien la cantante mantuvo una disputa pública por los derechos de sus primeros seis álbumes.

Sin embargo, ni Taylor Swift ni Karlie Kloss confirmaron públicamente que hubiera existido una pelea entre ellas. Gran parte de las teorías provienen de interpretaciones de seguidores y reportes no confirmados.

Karlie asistió a la boda de Taylor Swift

Tras años de rumores, Karlie sorprendió al ser vista entre los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada en Nueva York, lo que muchos interpretaron como una señal de que cualquier diferencia entre ellas había quedado atrás.

Karlie Kloss asistió a la boda de Taylor Swift

TheStewartofNY/GC Images

Ahora, con su breve pero significativa declaración, Karlie dejó claro que, aunque no hablará sobre lo ocurrido durante la celebración, mantiene el respeto por la privacidad de la cantante y solo quiso expresar su felicidad por esta nueva etapa en la vida de su antigua amiga.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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