Todo lo que sabemos del esperado documental oficial de Gilmore Girls

Los fanáticos de Gilmore Girls tienen un nuevo motivo para regresar a Stars Hollow. HBO Max confirmó el desarrollo del primer documental oficial y autorizado sobre la icónica serie, un proyecto que reunirá a los creadores, parte del elenco principal y material nunca antes visto para celebrar el legado de la producción a 25 años de su estreno.

Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Material nunca antes visto

A diferencia de otros proyectos realizados por fanáticos, este será el primer documental autorizado por Warner Bros. y contará con la participación directa de Amy Sherman-Palladino, creadora de la serie, Daniel Palladino, productor ejecutivo, Lauren Graham, quien dio vida a Lorelai Gilmore, además de otros miembros clave del elenco y del equipo creativo.

Entrevistas nuevas con el elenco y los creadores.

Tomas falsas (outtakes).

Material detrás de cámaras nunca antes publicado.

Páginas originales de los guiones.

El proceso creativo que convirtió a Gilmore Girls en un fenómeno cultural.

Jon Kopaloff/Getty Images

Un libro en camino

El documental no será el único regalo para los seguidores de la serie. Lauren Graham y Amy Sherman-Palladino también trabajan en un libro oficial sobre Gilmore Girls, previsto para publicarse en 2027, que reunirá historias inéditas, anécdotas del rodaje y reflexiones sobre cómo una pequeña serie ambientada en Stars Hollow terminó convirtiéndose en un fenómeno de la cultura pop.

Por ahora, HBO Max no ha anunciado una fecha de estreno. Sin embargo, el proyecto ya se encuentra en desarrollo y será una de las celebraciones más importantes por el 25.º aniversario de Gilmore Girls.