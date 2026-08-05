La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la polémica por su apariencia física: “Eres magnífica”

Ariana Grande atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, la cantante y actriz se consolidó como una de las figuras más destacadas de Hollywood gracias a Wicked y, al mismo tiempo, ha conquistado al público con la gira de Eternal Sunshine, además, además del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petals.

Sin embargo, su éxito en la pantalla y los escenarios se ha visto opacado por los constantes comentarios y críticas sobre su apariencia física, pues en los últimos meses, millones de seguidores alrededor del mundo han expresado preocupación y debatido en redes sociales sobre su notable delgadez.

Joan, madre de Ariana Grande, sale en defensa de su hija y responde a las críticas sobre su físico

Debido a las constantes críticas y debates sobre su delgadez, Ariana decidió tomarse un descanso y poner en pausa su carrera musical y actoral para mantenerse alejada del ojo público, una vez que finalice su gira en Septiembre.

Fue entonces cuando la madre de Ariana, Joan Grande, decidió salir en defensa de su hija en medio del debate que causó una de sus publicaciones en Instagram: “Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”, escribió Joan Grande.

La publicación donde escribe Joan, es un carrusel de imágenes con un detrás de cámaras del video de ‘Petal’, donde se puede disfrutar de los diferentes cambios de vestuario y un look cubierto de sangre que forma parte de la narrativa visual del proyecto.

El comentario fue ampliamente celebrado por los seguidores de Grande, quienes destacaron el apoyo de su madre, además, figuras cercanas a la cantante, como Law Roach y Christian Breslauer, también expresaron su respaldo en la publicación.

Ariana Grande explica su retiro temporal

Durante un concierto en el United Center de Chicago, Ariana Grande se dirigió a su público y seguidores para hablar sobre el anuncio que sorprendió a muchos de sus fans.

“El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva. Es algo que planeé”, comenzó la artista. “Lo planeé en secreto hace mucho tiempo”.

Ariana explicó que la gira de Eternal Sunshine ha sido una experiencia maravillosa para ella, a pesar del ruido exterior y la narrativa sobre su aspecto físico; sin embargo, es importante para ella tomar esta pausa.

“No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos. Ha sido una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales de mi vida. Me sentí bien. Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto los amo”.