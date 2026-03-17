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Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar

El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Jacob Elordi reveló en entrevistas previas que desde que comenzó su carrera le prometió a su madre que algún día la llevaría a la gala más prestigiosa de Hollywood y el momento llegó, cuando el famoso apareció en la alfombra roja acompañado de ella, compartiendo sonrisas y flashes de las cámaras que captaron el momento tan especial.

Juntos desfilaron por la red carpet vestidos muy elegantes para la ocasión, mientras el actor se detenía para saludar a la prensa y hablar sobre lo significativo que era tenerla a su lado en una noche tan importante. Según comentó, su mamá ja sido uno de los pilares más importantes de su vida y de su carrera.

Los fans celebraron en redes sociales el emotivo gesto del actor y destacaron la historia detrás de su aparición en la gala, en la que Jacob llevó un smoking negro de la firma Bottega Veneta, mientras que la madre del actor, Melissa Elordi eligió un vestido largo de tirantes, con diseño bordado con lentejuelas y motivos florales multicolores sobre una base negra.

Jacob Elordi estaba nominado a Mejor Actor de reparto, por su interpretación de la criatura en la película Frankestein, dirigida por Guillermo del Toro, sin embargo, no ganó la estatuilla a pesar de ser uno de los favoritos.

Jacob Elordi Premios Oscar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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