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Shakira hace historia en Copacabana con más de dos millones de personas en el concierto

La colombiana reunió a una multitud histórica en Río de Janeiro con un show gratuito que marcó un antes y un después en la música latina

Mayo 03, 2026 • 
Tania Franco
Shakira hace historia en Copacabana con más de dos millones de personas en el concierto

Getty Images.

Shakira volvió a hacer historia. La cantante colombiana reunió a más de dos millones de personas en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un concierto gratuito que ya es considerado el más grande de su carrera y uno de los más multitudinarios de la música latina. Incluso se conmovió previamente al concierto al ver a tanta gente reunida afuera de su hotel.

El espectáculo, celebrado el 2 de mayo de 2026 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran —que ya ha roto récords en México—, transformó la costa brasileña en un escenario masivo donde miles de fans corearon sus éxitos durante más de dos horas.

Invitados especiales

Además, el show contó con invitados especiales como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, reforzando el vínculo entre la música latina y brasileña en un momento que fue descrito como histórico para la industria.

Con este logro, Shakira no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también deja una huella imborrable en la historia de la música en vivo.

Shakira Brasil
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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