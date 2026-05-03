Shakira hace historia en Copacabana con más de dos millones de personas en el concierto

Shakira volvió a hacer historia. La cantante colombiana reunió a más de dos millones de personas en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un concierto gratuito que ya es considerado el más grande de su carrera y uno de los más multitudinarios de la música latina. Incluso se conmovió previamente al concierto al ver a tanta gente reunida afuera de su hotel.

El espectáculo, celebrado el 2 de mayo de 2026 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran —que ya ha roto récords en México—, transformó la costa brasileña en un escenario masivo donde miles de fans corearon sus éxitos durante más de dos horas.

Invitados especiales

Además, el show contó con invitados especiales como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, reforzando el vínculo entre la música latina y brasileña en un momento que fue descrito como histórico para la industria.

Con este logro, Shakira no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también deja una huella imborrable en la historia de la música en vivo.